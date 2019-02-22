賴正鎰：禁大陸通訊產品　當心台商被抵制

賴正鎰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）蔡政府擬全面禁止中央政府機關使用大陸製的資訊通訊產品，後續動作備受關注。商業總會理事長賴正鎰22日受訪時表示，大陸民族主義強盛，假如台灣不用大陸製造的產品，網民立刻會反擊，台商在大陸經營的貨品一定會被抵制。賴正鎰說，大陸居住證不等於大陸身分證，他反對台灣政府限制申請居住證者的公民權利。



賴正鎰22日與媒體餐敘，並於會後接受媒體訪問，作上述表示。



媒體提問，關於中國國民黨提出兩岸簽署和平協議，如何看待此議題？



賴正鎰表示，他支持兩岸能夠邁向和平穩定，國民黨提兩岸和平協定其實也不是現在才有，早期就已經在提了，希望這件事能夠簽成，這對台灣是一件好事。若簽成，將讓老百姓安心，至少不會發生戰爭，也會有更多國際企業來到台灣投資。



中評社提問，現在民進黨想修法，如果有申請大陸居住證，在台灣就不能當公務員，不能當公立學校的老師，有此必要嗎？



賴正鎰指出，政府這樣做是多慮了，居住證其實是台胞證的升級版，大陸買車票、買機票採實名制，但台商因為沒有證件編碼，造成很多不便。居住證並不等同於身分證，差別還滿遠的，如果因為這樣就限制公民應有的權利，那麼他持反對立場，希望政府不要這樣做。



媒體提問，美國總統特朗普談到5G時提到，不要阻擋目前先進的技術，被解讀為是向華為釋出善意，怎麼看待這個事件？



賴正鎰表示，如果特朗普釋出善意，表示中美談判正往好的方向走，美國主要是想降低貿易逆差，幫老百姓爭取更多商機，若堅持提高中國商品關稅，美國老百姓購買商品也會變貴，不僅對美國不利，對特朗普1年後爭取連任也不利，相信中美之間會有好的結果。



中評社問，假如美國不防堵華為，那麼台灣方面可能會在3月宣布禁用中國大陸製的資通訊產品，是否還有限制的必要？



賴正鎰說，其實沒有需要，台灣千萬不要發動這樣的抗爭，大陸民族主義強盛，網民很厲害，假如台灣不用大陸製造的產品，網民立刻會反擊，台商在大陸經營的貨品一定會被抵制，這點令他很擔心。