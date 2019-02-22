工商大老抱怨感受不到政府温度　蔡尷尬

蔡英文與蔡圖晋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）工商團體今日下午在台北福華飯店舉行春節聯誼會，蔡英文與表態角逐2020的國民黨不分區“立委”王金平都出席，王的座位雖安排很中間，並沒有應邀上台致詞。工業協進會理事長蔡圖晉代表上台時卻說，這幾年工商團體感受不到政府與工商團體的溝通溫度。蔡上台也尷尬說，部會首長沒有到場是因為“立法院”正在進行總質詢。



王金平比蔡英文晚進場，兩人隔著一條通道以及“立法院”秘書長林志嘉，並未交談。 現場有許多工商業界大咖，包括：商業總會理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、電機電子工業同業公會理事長郭台強、對外貿易發展協會董事長黃志芳等。



蔡圖晉一開始就先介紹蔡英文，第二位就介紹王金平，接著才介紹各工商團體理事長。現場部會首長多由次長代表出席，蔡英文致詞趕緊說，因“立法院”整天在總質詢所以首長沒有出席。



蔡圖晉致詞提出六點具體建議，其中一點，他說，政府應強化與工商團體的溝通，這幾年明顯感受不到政府與工商團體的溝通溫度。部會間溝通不足，導致對許多政策與立場看法不同，讓工商團體無所適從，建議在政策形成前，多與工商團體互動，才不致於在政策形成後，產生滯礙難行的問題。



他也說，應重新思考台灣電網規劃，將國內電網區分為北、中、南三個電網，由各區電網負責轄區內民生及產業電力供應。