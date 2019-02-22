張花冠：慎重考慮投入嘉義縣山區“立委”選舉

中評社台北2月22日電／前嘉義縣長張花冠今天說，非常慎重考慮投入嘉義縣山區“立委”選舉；她說，現任“立委”陳明文歷練與她差不多，“他政治精算相當厲害，我遠遠不如他”，但她是真正山區的代表。



中央社報道，張花冠今天接受廣播節目“POP搶先爆”主持人黃光芹專訪。



張花冠指出，去年11月25日卸任縣長後，走訪多個鄉鎮，基層希望她出來為山區民眾服務，她非常慎重在考慮，但所有鄉鎮跑完後，她才知道切確的民意；她不想浪費曾任“立委”與9年縣長的經驗，也要看有沒有更優秀的人出來；嘉義縣山區“立委”不是非她不可，也不是非陳明文不可，還是要看老百姓的決定。



張花冠說，陳明文做高層權力運作出色，地方民眾覺得“陳明文或許可以去做不分區，做山區‘立委′有點大材小用”，民眾要她出來選山區“立委”。



張花冠表示，陳明文是非常優秀的政治人物，嗅覺超級敏感，當年他可以帶著大家從國民黨走到本土的民進黨，這次1124選舉之後，民進黨選得不太好，黨內在討論政權不能失落，考慮白綠合作，當晚她還在學習如何替孫子換尿布，第2天陳明文就把陳冠廷送到台北市長柯文哲辦公室（當台北市政府副發言人）。



不過，黃光芹說“不是他（陳明文）送去的，我問過冠廷，冠廷說父親不同意”。



張花冠說，陳明文多年的政治歷練在高層政治與權力運作，政治精算相當厲害，“我遠遠不如他”。



她說，陳明文的歷練與她差不多，但她是真正山區的代表，陳明文的專長是在高層權力的運作，這幾年來從媒體可以觀察到，陳明文的專長是政治敏感度、權力分配運作、政治精算，他比較像政治動物，她則比較屬於參與者，嗅覺方面沒那麼敏感，但她熟悉基層，比較貼近民意。



張花冠也提到，她給高雄市長韓國瑜選戰的評價蠻高，韓不打負面選舉、用心了解百姓，“無顧腹肚、沒人顧佛祖”，應該少點政治，多點經濟民生。



被問到，如果高層安排其他職務，張花冠是否可能被勸退；張花冠說，如果她想要進入任何單位，在賴清德當“行政院長”的時代就談了，但她個人的志向是希望能夠選“立法委員”，“選民給我選票，然後我未來4年是自己去打算的”。