選“總統”？賴清德：“立委”補選完畢再討論

中評社台北2月22日電／前“行政院長”賴清德今天在台南輔選“立法委員”補選參選人時，被問及是否投入“總統”選舉等議題時說，贏得3月16日3席“立委”補選最重要，“總統”選舉“不妨補選完畢之後大家再來一起討論”。



新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區及金門縣選區“立委”缺額補選3月16日投票，但民主進步黨在金門未提名。



中央社報道，卸下“閣揆”職務後鮮少在公開場合露面，多在社群網站臉書（facebook）上貼文的賴清德上午陪民進黨台南第2選區“立委”參選人郭國文在善化區街頭拉票時表示，如果民進黨贏得這席“立委”，重新站起來，捍衛台灣民主，意義非常重大。



他說，去年地方選舉中國國民黨大勝，氣勢正旺，民進黨目前居劣勢，大家應團結，所有力量放在“立委”補選，要贏得3席“立委”補選，懇請鄉親重新給民進黨機會，民進黨一定會非常珍惜，一起努力打拚，讓台灣更好。



許多人看到賴清德非常開心，有人揮手致意，還有人特別停下來拍照。



面對高雄市長韓國瑜的“韓流”，媒體詢問賴清德是否自認“清流”；賴清德說，每人都有特色，有辦法得到民眾支持，一定有讓人支持的事；要力圖振作，過去做不足的地方要改進，重新站起來，爭取民眾支持，這最重要。



原由台南第2選區選出的“立委”黃偉哲當選台南市長後，這席“立委”將於3月16日補選投票，郭國文主要競爭對手為國民黨參選人謝龍介、無黨籍參選人陳筱諭等。