劉明：2020年台灣大選現階段態勢

中評社香港2月23日電（作者 劉明）2019年新春過後，台灣2020年大選序幕就逐漸拉開，並有多個看點。外界最關注的當然還是可能的選舉結果這一懸念。去年九合一選舉大勝的國民黨會不會繼續贏得明年大選?基本確定代表民進黨參選的蔡英文會不會成為台灣領導人民選後第一個連任失敗的領導人?“白色力量”柯文哲會不會參選或參選後會不會當選?



國民黨在九合一選舉大勝尤其是韓國瑜意外取得綠營大本營高雄市長選舉寶座後，藍營政治領袖對參選2020年大選熱情高漲，有意參選者紛紛行動，進行選舉佈局，被外界點名者並被視為藍營太陽者包括朱立倫、吳敦義、王金平與馬英九等人。目前已明確表態參選者只有朱立倫，有明確參選意向者包括吳敦義、王金平，未來可能還會有其他有意參選者，另有黨內人士大力鼓動韓國瑜參選。這次大選與上屆大選情勢完全不同，當時被視為黨內領袖者朱立倫、吳敦義、王金平等紛紛退縮，不願參選，意外殺出的洪秀柱通過黨內初選機制脫穎而出，最後卻在選情不利情況下被黨中央強勢“換柱”，導致大敗，時任黨主席的朱立倫負有重大政治責任。



黨內初選機制，對誰能代表國民黨參選影響重大。目前黨內對初選機制爭論激烈，各准候選人都希望對自己有最有利的初選機制，如朱立倫主張“全民調”方式，吳敦義則拋出全黨員投票，王金平則表示尊重黨中央的最後決定機制。依目前形勢觀察，初選機制很可能採取曾實行的民調占七成、黨員票占三成的方式。依此機制進行，若韓國瑜參選，則必勝出無疑，將會成為國民黨候選人，但韓參選的可能性不高。就其他黨內有意參選者實力而言，朱立倫初選勝出的可能性更大，吳、王等勝出機率不高，但也不能排除吳、王勝選的可能性（如果民進黨在國民黨初選中使壞，給吳或王灌票）。

