華為輪值董事長回應特朗普：已準備好競爭

（圖片來源：環球網） 中評社北京2月22日電／“我要美國贏，是通過競爭，而不是封殺當前更先進的科技。”北京時間2月21日晚間，特朗普就美國發展5G技術發送了這樣一條推文。隨後，華為輪值董事長胡厚崑在特朗普的這條推文後回應說：“華為已準備好，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網絡。”



美國總統特朗普21日在推特上說，希望美國盡可能快地發展5G，甚至6G技術，那會比當前的技術標準更強、更快。美國企業必須加緊努力，否則就會落後。



他說，希望美國公司能夠通過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。不論在我們從事的哪個領域，美國都必須是領導者。



雖然特朗普總統並沒有在推文中點名華為，但不少業內觀察人士心知肚明，這一表態也是對近期在美國地緣政治的影響下一系列打擊中國高科技企業參與5G建設發展的後續。



在特朗普總統的推文發布後，華為輪值董事長胡厚崑在回應中說，“華為已準備好，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網絡。”



近期，一向低調的華為公司通過系列高管的採訪走進聚光燈下，正面回應問題，消除疑慮。



華為輪值董事長徐直軍在近期接受媒體採訪時也談及了美國劍指華為時經常指責華為存在的安全隱患問題。徐直軍呼籲，技術終究是技術，必須要靠科學家和工程師們構築一個共同的全球標準，共同把這個標準做好。而將技術問題與地緣政治目的混為一談，這樣的出發點是不可持續的。



華為創始人任正非此前接受英國BBC專訪時表示，美國沒有辦法扼殺華為，因為華為的技術更先進。美國等盟國對華為技術發起的封鎖只會讓企業不斷改善和發展技術，做得更好。



（來源：環球時報）