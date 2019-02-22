吳敦義：“總統”初選一定有黨員投票

中評社台北2月22日電／中國國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨“總統”提名人初選一定會有黨員投票，不可能只有民意調查，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布結果。



中央社報道，吳敦義中午由前高雄縣長楊秋興等陪同到高雄市光德寺出席“中國佛教會啟建108年仁王護國息災祈福大法會”時受訪表示，“總統”初選一定會有黨員投票，不可能僅民調，而比重多少見仁見智，不能說哪個見解對或錯，會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布結果，避免造成“總統”初選無謂紛擾。



他說，據過去經驗和制度，國民黨曾在“總統”初選民調、黨員投票各占50%，後來改成30%黨員投票、70%民調，比重見仁見智，他已提給智庫分析和建議。



媒體報道，有人籲請有意參選“總統”的吳敦義“成功不必在我”；也有意參選“總統”的前“立法院長”王金平稍早參加法會受訪談及“總統”初選機制等相關議題時說，相信吳敦義會有智慧處理，他自己則會在適當時機宣布參選。



被問及黨內有人拱高雄市長韓國瑜選“總統”聲音不斷，王金平說，順其自然。



此外，吳敦義說，他主張國民黨重返執政後，在確保“中華民國”主權完整、尊嚴前提下，依台灣地區與大陸地區人民關係條例與對岸洽簽“兩岸和平協議”，確保兩岸和平，這是政府職權，卻有民主進步黨人士放話稱國民黨現在想跑到對岸簽和平協議，這不可能；也有民進黨人士大作文章“抹紅”或“打韓（韓國瑜）”，希望不要搞這些，多為百姓福祉著想。