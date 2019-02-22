盧秀燕：公投和平協議是打臉民意

中國國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市長盧秀燕22日表示，為了讓台灣的民眾無後顧之憂，每個政府官員都有責任促進兩岸和平，這是所有民眾共同的願望，為什麼有人反對，她不是很能理解。執政黨贏得大選，得到台灣民眾授權，跟大陸談和平協議，談完如果還要公投，這是打臉民意，也是浪費預算。



中國國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議，21日晚間國民黨在臉書粉絲專頁發表洽簽《兩岸和平協議》原則及Q＆A，其中第三點提到不排除洽簽《兩岸和平協議》事前或事後經過公民投票，前提是相關公投修正案須是具體可行的程序，並獲得廣大民意的認同。



台中市長盧秀燕22日出席全台原住民族運動會“原動力覺醒”記者會。會後接受媒體聯訪，針對國民黨主席吳敦義日前受訪，主張重返執政將與大陸洽談“兩岸和平協議”，民進黨大動作反對提出看法。



盧秀燕表示，基本上我們都希望兩岸和平、支持兩岸交流，不希望看到兩岸衝突，更不希望兩岸隔絕，所以為了國泰民安，為了讓台灣的民眾真正沒有後顧之憂，為了兩岸真正和平，每一位政府官員都有責任促進兩岸和平。



盧秀燕認為，蔡政府如果反對，她不曉得為什麼要反對和平，不曉得目的何在，但是她覺得這麼多年來，我們如何化敵為友，唯有兩岸增進感情，兩岸和平不正是所有民眾共同的願望？為什麼還有人反對和平，她不是很能理解。



媒體追問，對於兩岸談和平協議公投，盧秀燕回答，大選即代表民意，本身就是一種公投。誰贏得大選，代表他的政見贏得人民的支持。領導人當然可以根據選民給他的支持，去實現理念。



盧秀燕還說，就像民進黨在上屆贏得大選，那他們現在杯葛兩岸和平協議，是因為他們掌握的權力，他們說了算。所以全民選“總統”，本身就是一種公投，尤其“總統”是負責兩岸國防外交，當然就可以得到民眾的授權跟大陸洽談。



回到跟大陸洽談和平協議到底要不要公投？盧秀燕直接回應，如果還要公投，她認為一方面是打臉民意，因為民眾已經參加大選，選出新一屆領導人，如果用公投再次表決，這是對人民的一種不尊重，另方面也是很浪費預算。第三，也可能因為公投案過多耽誤選舉的進行。