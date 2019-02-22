西藏釋放稅收政策紅利　去年減免稅收二百億元

中評社香港2月22日電／“增值稅按季申報改為按月申報後，公司1月、2月預計經營收入與去年同期相當，均未達到10萬元，享受了七八千元的稅收優惠。”西藏那曲糧油門市部財務負責人惠秋紅說。



據新華社報道，2018年以來，西藏稅務部門不斷加大各項稅收優惠政策落實力度，釋放稅收“政策紅利”，努力做到應減盡減、應免盡免、應退盡退，積極支持新經濟、新業態、新模式發展，促進各類市場主體健康發展。



據統計，2018年西藏各級稅務部門共辦理各項減免稅219.12億元，審批辦理出口退（免）稅1.15億元，稅收服務經濟發展職能作用得到有效發揮；全年涉及稅率調整的增值稅一般納稅人共計1.11萬戶，實現凈減稅5.59億元。



國家稅務總局西藏自治區稅務局黨委書記劉虎表示，稅制改革和減稅降費政策不僅直接降低了企業稅收負擔，共享了政策紅利，而且助推了國家西部大開發戰略、供給側結構性改革和企業轉型升級，有力支持了西藏大眾創業、萬眾創新。



記者了解到，今年西藏自治區稅務局將圍繞小微企業普惠性減稅政策，集中為稅務幹部進行政策解讀，並通過集中培訓、上門“一對一”輔導，多方式、多渠道把減稅降費優惠政策送到納稅人手上，確保納稅人應知盡知、應享盡享。