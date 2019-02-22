中國九部門規範招聘行為促進婦女就業

中評社北京2月22日電／新華社報道，記者22日從中國人力資源社會保障部了解到，各類用人單位、人力資源服務機構在擬定招聘計劃、發佈招聘信息、招用人員過程中，不得限定性別（國家規定的女職工禁忌勞動範圍等情況除外）或性別優先，不得以性別為由限制婦女求職就業、拒絕錄用婦女，不得詢問婦女婚育情況，不得將妊娠測試作為入職體檢項目，不得將限制生育作為錄用條件，不得差別化地提高對婦女的錄用標準。



近日，人力資源社會保障部、教育部、司法部、衛生健康委、國務院國資委、國家醫保局、全國總工會、全國婦聯、最高人民法院印發《關於進一步規範招聘行為促進婦女就業的通知》，對招聘環節中就業性別歧視的具體表現進一步作出了細化規定。



據人力資源社會保障部有關負責人介紹，根據通知，要建立聯合約談機制，根據舉報投訴，對涉嫌就業性別歧視的用人單位開展聯合約談，對拒不接受約談或約談後拒不改正的，依法查處，並通過媒體向社會曝光。要健全司法救濟機制，人民法院依法受理婦女就業性別歧視相關起訴，設置平等就業權糾紛案由，司法部門積極為符合條件的婦女提供司法救濟和法律援助。同時，強化人力資源市場監管，對用人單位、人力資源服務機構發佈含有性別歧視內容招聘信息的，由人力資源社會保障部門給予責令改正、罰款、吊銷人力資源服務許可證等處罰，並將有關情況納入人力資源市場誠信記錄，依法實施失信懲戒。



這位負責人強調，要加強對婦女就業的培訓服務，促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展，加強中小學課後服務，完善落實生育保險制度，為婦女就業創造良好環境和條件；要加強監察執法，依法懲處侵害女職工孕期、產期、哺乳期特殊勞動保護權益行為；對婦女與用人單位間發生勞動人事爭議申請仲裁的，要依法及時快速處理；同時大力開展宣傳引導，逐步消除性別偏見，引導全社會尊重愛護婦女，引導用人單位知法守法依法招用婦女從事各類工作，引導婦女合法理性保障自身權益。