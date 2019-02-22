韓正會見沙特王儲穆罕默德

中評社北京2月22日電／中共中央政治局常委、國務院副總理、中沙高級別聯合委員會中方牽頭人韓正22日在人民大會堂會見沙特王儲兼副首相、國防大臣、中沙高級別聯合委員會沙方牽頭人穆罕默德，並共同主持中沙高委會第三次會議。



新華社報道，韓正表示，近年來中沙關係快速發展，兩國元首成功實現互訪，中沙建立全面戰略夥伴關係，務實合作穩步推進。中沙高委會是兩國政府間全方位、高層次、機制化的合作平台，發揮了重要的統籌協調作用。上次會議以來，雙方密切溝通協作，進一步完善機制建設，推動各領域合作取得豐碩成果。



韓正就中沙合作重點領域和優先項目提出四點建議。一是深化政治互信，相互支持彼此核心利益，加強在多邊事務中的溝通協調。二是加強“一帶一路”倡議與“2030願景”發展戰略對接，深化能源、基礎設施建設、財政金融、高科技等領域務實合作。三是推進反恐和執法安全合作，加強去極端化經驗交流。四是密切人文交流，增進民心相通。中方歡迎沙方更多文化機構參與“一帶一路”國際文化合作機制。



穆罕默德表示，沙方高度重視沙中全面戰略夥伴關係，堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權、安全和穩定的努力，反對外部勢力干涉中國內政。沙方願加強雙方在多邊事務中的協調配合，更好維護共同利益。沙中高委會有力促進了雙邊關係和務實合作。沙方願加強雙方發展戰略對接，深化共建“一帶一路”合作，造福兩國和兩國人民。



會後，韓正和穆罕默德簽署了《中國政府和沙特政府高級別聯合委員會第三次會議紀要》，並共同見證了雙方政治、海運、產能、能源、金融等領域合作文件的簽署。