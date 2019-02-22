委內瑞拉外交部：美國進行“非法活動”

中評社北京2月22日電／委內瑞拉外交部21日發布公告說，美國未經允許利用一些加勒比國家和地區進行“非法活動”。



公告說，有跡象表明美方正在利用這些國家和地區，企圖“推翻委合法政權並扶植傀儡政府上台”，這是“恐怖主義行為”。



委外交部表示，委政府已就此問題與包括多米尼加及波多黎各在內的一些加勒比國家和地區接觸，希望這些國家和地區堅持民主、民族自決和不干涉的價值觀。



古巴政府13日曾發表類似聲明。聲明說，多架飛機本月6日到10日疑似從美國本土起飛後降落在多、波兩國民用和軍用機場。



此前，由於庫拉索地方政府同意為美國運送援助物資提供便利，委方宣布停止與阿魯巴、博奈爾和庫拉索三地的空中和海上航線。該三島位於加勒比海，靠近委內瑞拉北部海岸，皆為荷蘭王國組成部分。



近期，美國提供的多批援助物資抵達哥倫比亞和委內瑞拉邊境，美方希望物資進入委內瑞拉。委政府拒絕接受援助，認為美方援助行為“虛偽”，並要求美國取消制裁。



1月23日，委內瑞拉議會主席瓜伊多宣布自己為委“臨時總統”，要求重新舉行大選，美國和一些拉美國家隨即對他表示支持。為逼迫委總統馬杜羅下台，美國近日不斷加大對委制裁力度，美總統特朗普甚至威脅不排除進行軍事干預。



（來源：新華網）