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蔣介石銅像馬腳遭斷　“促轉會”稱可以理解
http://www.CRNTT.com   2019-02-22 16:59:55


“促轉會”。（中評社　資料照）
　　中評社台北2月22日電（記者　楊騰凱）政治大學後山有一座蔣介石騎在馬上的銅像，22日凌晨2時左右，有10多名大學生鋸斷馬腳，並聲稱是要推動轉型正義。對此，促進轉型正義委員會發表聲明表示，有年輕學子及民眾，因感轉型正義工程之急迫，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲本會可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。

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