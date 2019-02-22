【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
蔣介石銅像馬腳遭斷 “促轉會”稱可以理解
http://www.CRNTT.com
2019-02-22 16:59:55
“促轉會”。（中評社 資料照）
中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）政治大學後山有一座蔣介石騎在馬上的銅像，22日凌晨2時左右，有10多名大學生鋸斷馬腳，並聲稱是要推動轉型正義。對此，促進轉型正義委員會發表聲明表示，有年輕學子及民眾，因感轉型正義工程之急迫，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲本會可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
砍斷蔣介石像馬腳 政大涉案學生稱轉型正義
(2019-02-22 10:15:41)
陸客愛逛士林官邸 宋美齡座車成招牌
(2019-02-22 00:31:46)
深藍團體：228充斥偽歷史“促轉會”應廢
(2019-02-21 13:03:52)
中評鏡頭：日月潭清晨山光水色舒適恬靜
(2019-02-10 00:26:57)
中評鏡頭：日月潭水供發電 蔣介石親命名
(2019-02-10 00:05:23)
中評鏡頭：蔣介石宋美齡上海訂婚很低調
(2019-02-09 00:22:52)
中評鏡頭：民眾排隊換新鈔 圖像是誰不重要
(2019-01-31 14:59:25)
錢幣將去蔣 退休教授葉毓蘭大罵笨蛋！
(2019-01-31 11:51:18)
“去蔣”更用力 蔡政府續推動新台幣去蔣
(2019-01-31 11:45:12)