習近平引領粵港澳大灣區建設加快推進

（圖片來源：新華網） 中評社北京2月22日電／早春二月，珠江之畔生機盎然，南海之濱氣象一新。在這播種希望的時節，中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》全文，於2019年2月18日正式公布。



推進粵港澳大灣區建設，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策。習近平總書記以政治家的遠見卓識，從全局高度為粵港澳大灣區發展擘畫藍圖。



——要全面準確貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全面推進內地與香港、澳門互利合作，支持香港、澳門融入國家發展大局，把粵港澳大灣區建設成為扎實推進高質量發展的示範，打造國際一流灣區和世界級城市群。



春江潮水連海平，海上明月共潮生。在以習近平同志為核心的黨中央關心指引下，粵港澳大灣區建設熱潮澎湃而起。



領航掌舵，把脈定向——習近平總書記立足全局和長遠作出重大謀劃，引領粵港澳大灣區建設加快推進。



風起南海，潮湧珠江。



這裡，是中國改革開放得風氣之先的地方，是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。



2012年12月，習近平總書記在黨的十八大後首次離京考察就來到廣東。他指出，希望廣東聯手港澳打造更具綜合競爭力的世界級城市群。



2018年10月，習近平總書記再次踏上廣東這片熱土。他強調，要把粵港澳大灣區建設作為廣東改革開放的大機遇、大文章，抓緊抓實辦好。



灣區，既是地理概念，也是經濟現象。著名的紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區，都是帶動全球經濟發展的重要增長極和引領技術變革的領頭羊。



粵港澳大灣區由香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省的珠三角九市組成，總面積達5.6萬平方公里，2017年末總人口約7000萬，2017年經濟總量約10萬億元。



歷經改革開放40年快速發展，尤其是香港、澳門回歸祖國後，粵港澳合作不斷擴大深化，這一區域坐擁明顯區位優勢，累積了雄厚經濟實力，創新要素集聚、國際化水平領先，已具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。



粵港澳大灣區面臨提升國際競爭力、實現轉型發展、創新合作發展體制機制等新機遇，同時必須破解供求結構、經濟增長內生動力、生產要素高效便捷流動、生態環境等面臨的發展難題。



善弈者謀勢，能牢牢把握機遇、積極應對挑戰。實施粵港澳大灣區建設，正是以習近平同志為核心的黨中央立足全局和長遠作出的重大謀劃，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的重大決策。



2017年7月1日，在習近平主席親自見證下，國家發展改革委和粵港澳三地政府在香港共同簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》。習總書記作出重要指示，要求把這件大事辦好。幾個月後，粵港澳大灣區建設被寫入黨的十九大報告。



在中國發展大棋局上，粵港澳大灣區建設無疑是重要一子。這是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試——



“要在更高水平上擴大開放，高標準建設廣東自由貿易試驗區，打造高水平對外開放門戶樞紐。要繼續推進改革，抓好改革舉措的協同配套、同向共進。”



“在國家擴大對外開放的過程中，香港、澳門的地位和作用只會加強，不會減弱。”



習近平總書記的話語重心長，為粵港澳三地以大灣區建設為重點銳意進取、不辱使命，指明方向，鼓舞信心。



在中國改革開放新征程中，粵港澳大灣區建設可謂一大引擎。這是新時代建設高質量發展典範的新探索——



2018年10月，習近平總書記考察廣東時對推動高質量發展提出多方面明確要求。11月，他在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時強調，希望香港、澳門繼續帶頭並帶動資本、技術、人才等參與國家經濟高質量發展和新一輪高水平開放。



“北雄安，南大灣，是中國戰略雙子座。”“粵港澳大灣區將成為中國灣區經濟的實驗者，為中國發展帶來新契機。”……學者們的評論紛至沓來，道出高度關注與期待，信心更顯而易見。



粵港澳大灣區建設迎來全面實施、加快推進的新階段。



（來源：新華網）