蘇貞昌與藍委馬文君爆口角　互嗆沒聽我講

蘇貞昌今天下午到“立院”進行施政總質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌今天下午在“立法院”院會和中國國民黨“立委”馬文君起口角，兩人互相搶話並互嗆對方“沒有好好聽我講”，後來馬讓蘇講，蘇貞昌回答仍然文不對題，場面尷尬，最後還是馬文君換其他議題質詢才結束口角。



“立法院”院會下午進行蘇貞昌施政總質詢，馬文君建議警消、海巡人員比照軍人給予免掛號費的醫療福利時，因為蘇貞昌答非所問，兩人起口角，互相要求對方“聽我講”，場面尷尬。



蘇貞昌在說明時，一直牽扯到軍人的醫療福利，還一再搶話，馬文君再三強調與軍人無關，重覆問題，蘇貞昌怪馬文君“妳就不好好聽我講嘛，妳只是一直講。”馬文君也不干示弱回嗆“你沒有好好聽我講啦！”蘇貞昌反駁“妳要不要我回答？妳要講就讓妳一直講！”



馬文君後來讓蘇貞昌回答，但蘇還是重覆說警消、海巡人員是比照軍人的醫療福利，所以軍警消海巡人員去軍醫院、榮民醫院免掛號費，但這些人去署立醫院要付掛號費，回答文不對題。



馬文君於是再說一次，建議把“衛福部”體系的醫院納入軍警消海巡的免掛號等醫療福利，然後自己找檯階下說“你的理解跟我們的理解是不一樣的”，但蘇貞昌又拉回問題，認為警消海巡員比照軍人醫療福利已經是非常大的一步，雙方仍是各說各話，直到馬文君換農產外銷議題質詢，雙方才結束口角。