明禿子燕子漢子同台　盧秀燕：為鄭世維站台

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月22日電（記者 林谷隆）國民黨台中市長盧秀燕22日表示，明天她將與高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜“三子合體”到新北三重為國民黨立委補選候選人鄭世維站台，她會帶個特別禮物去助陣。明天“燕子、禿子、漢子”再次合體，不怕人潮爆滿，因為人多是好事，代表熱度不減，而且侯友宜市長是警察出身，他會有效協助大家進場。



台中市長盧秀燕22日出席全台原住民族運動會“原動力覺醒”記者會。會後接受媒體聯訪，有關國民黨北中南三位市長23日將齊聚在新北三重位藍營選將輔選。



盧秀燕表示，上次我們到台南為謝龍介站台，效果很好，所以三重的鄭世維已經邀請“燕子、禿子、漢子”三子合體站台，明天聽說三重有安排有趣的競選活動，上次謝龍介活動是賣水果，她也會特別帶個禮物站台。



對於上次“三子合體”人氣爆棚。盧秀燕笑著說，人多是好事，上次謝龍介那場，大家擠得水泄不通，進場短短距離100公尺就走了近20分，不過這是好事，代表從九合一選舉後，熱度不減，整個現場前胸貼後背。因為新北市侯友宜市長是警察同仁出身，明天會先跟他回合，他會有效協助大家進場，



媒體關注台中市政府爭取東亞青運復辦的情況。盧秀燕表示，我們還在努力當中，因為是被取消，如果要恢復，程序困難度會辛苦很多，感謝各界包括中華奧會等各界朋友穿針引線，我們仍然不放棄還在努力當中，總而言之，這是台灣真正舉辦完整比賽的機會，希望盡量爭取，但是事情還沒有確定，我們不能宣布，因為這不只是我們的問題、兩岸問題還有世界各國問題，所以目前還在努力當中。



盧秀燕提到，大家都關心我們選手可否參加奧運，會被政治干擾不能參加奧運，讓真正奧運級的競賽無法在台灣舉辦而感到憂心，因為台灣政治問題，影響到選手出賽資格與權益，也擔心有很多國際型，甚至奧運級比賽無法在台中舉行。



盧秀燕宣布，台中市對運動特別重視，我們新的團隊上來之後，中華奧會也親自出席，這段時間在大家努力之下，奧運中大家最關心的項目棒球，資格賽就在台中舉行，11月開始有世界12強，明年3月有東京奧運棒球資格賽。