教育部：未統一要求將游泳納入中考

中評社北京2月22日電／針對網傳“教育部規定將游泳正式納入中考考核項目”，教育部22日回應表示並不屬實。



2016年，國務院辦公廳出台《關於強化學校體育促進學生身心健康全面發展的意見》，要求中小學要把學生參加體育活動情況、學生體質健康狀況和運動技能等級納入初中、高中學業水平考試，納入學生綜合素質評價體系。各地要根據實際，科學確定體育考試分值或等第要求。



同年，教育部出台了《關於進一步推進高中階段學校考試招生制度改革的指導意見》，對推進中考改革工作進行了全面部署。這輪中考改革的目標是，到2020年左右初步形成依據初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校考試招生錄取模式和規範有序、監督有力的管理機制，促進學生全面發展健康成長，維護教育公平。



指導意見提出，要改革中考招生錄取辦法，選取試點地市從2017年開始改革錄取計分科目的構成。



教育部表示，目前，各省份按照教育部的統一部署和要求，陸續出台了本地中考改革的實施意見，明確將體育科目納入錄取計分科目。各地依據《國家學生體質健康標準》制定體育科目考核辦法，以跑、跳、投等基本體能和基本運動技能為考察重點，具體考核項目由各地結合實際情況確定，沒有將游泳作為統一必考項目。有的地方結合實際，因地制宜將游泳作為體育科目考核項目，但並不代表所有地區都必須將游泳作為考核項目。



教育部指出，將進一步強化中小學體育運動，要求各地各校開齊開足體育課程，因地制宜豐富體育運動項目，積極開展校園體育活動，培養學生體育興趣和運動習慣。



（來源：新華網）