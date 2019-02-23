陳盛：綠可主張台灣國　為何別人不能談兩制

陳盛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月23日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部智庫召集人、無黨籍桃園前“國大代表”陳盛接受中評社訪問表示，民進黨禁止台灣政黨去跟大陸協商，只要是立法通過的都是有效，立法沒過就是恐嚇。民進黨可以主張“台灣國”，為何其他政黨不能主張一國兩制？他認為，只要禁止兩岸交流的事情，民進黨都會做。



陳盛，美國紐奧良大學政治學博士，擔任過台灣世新大學、文化大學、靜宜大學兼任副教授，以新黨身分當選第三屆“國大代表”，2000年及2004年接受親民黨主席宋楚瑜邀請，負責幕後民調數字分析。國民黨吳志揚當選桃園縣長，延攬擔任縣府研考會主委，吳任期結束也離開縣府，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛成立地方黨部智庫，陳盛扮演重要角色。



陸委會主委陳明通21日點名警告新黨主席郁慕明，如果去對岸參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，不要輕易以身試法，也說明準備提案修《兩岸人民關係條例》，拉高兩岸和平協議等政治協議的門檻。



陳盛告訴中評社，訂立法律禁止台灣政黨去跟大陸協商，本身具有高度意識形態，等於是以暴力使用這個權力，新黨主席郁慕明去跟大陸簽訂促進兩岸青年交流友好協議，繼續往和平方向走，為何不可？烹飪協會跟大陸簽協議為何不行？



他分析，這是民間團體的事情，政府可以管到這個程度嗎？或許有人認為，政黨可能執政，可能出賣台灣利益。問題是，只有取得權力的人，才可能出賣台灣，沒有取得權力，想出賣也沒有辦法賣，現在是民進黨有權力，現在能賣台灣，也只有民進黨，誰都賣不了。



陳盛認為，民進黨現在隨便指控任何人會出賣台灣，這種是語言暴力，非常野蠻，等於找一個張三，找一個李四，說他會出賣台灣，動不動就亂扣帽，政黨之間訂定協議，內容是和平協議，什麼不好？若擔心私底下有利益交換，那就去查有沒有利益交換，不可以假定有利益交換，就假定說你是罪犯，不可以這樣講。



他說，民進黨確定要兩岸交流，都必須高門檻，簡單說，就是想把台灣跟大陸的交流的門給予阻隔甚至關閉，作法真的很明顯，這是意識形態，歸根究底，這種意識形態的“根本”，就是民進黨主張“台獨”，民進黨不支持“中華民國”，前“行政院長”賴清德說我的“國家”“中華民國”名叫台灣，這是假話。若支持“中華民國”就不會支持“台獨”。



陳盛解釋，可是民進黨本身就是“台獨”，什麼叫“台獨”？我不受“中華民國”的限制，雖然享受“中華民國”的概念，我跟大陸，“你是你的國，我是我的國”，就是這意思。



被問到，蔡政府整套管制辦法是否也是“打韓”，等於告訴藍營15縣市登陸也不能簽訂任何協議？



陳盛說，民進黨蔡英文上台執政充滿意識形態，任何不符合他的政策都是壞人，未來韓國瑜到大陸要多賣水果可不可以？簡單來講，只要禁止兩岸交流的事情，民進黨都會做，就是“鎖國”，“鎖國”只把中國大陸鎖起來，不會鎖韓國、日本、菲律賓、越南，這就是掩耳盜鈴。我把門關起來，聽不到了，自認相安無事了，可能嗎？不可能。



被問到，陸委會表示，政黨不能去大陸進行政黨協商。陳盛說，為何不能？民進黨在“中華民國”帽子底下贊成“台灣國”，有人在“中華民國”帽子底下去協商，為什麼不行？你可以贊成“台灣國”，他不可以贊成一國兩制，這個邏輯是不通。

