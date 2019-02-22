高師大攜手高雄電台 推動雙語城市活動熱鬧登場

高雄師範大學吳校長率領教師團隊協助推動高雄雙語城市 中評社高雄2月22日電（作者 鄂見智）為協助高雄推動雙語城市之願景，執行全球招商，並將高雄市建構為雙語城市，增加全球競爭力，高雄師範大學應高雄廣播電台邀請，合作推出系列廣播節目，鼓勵市民一起學英語，讓高雄打造為全球友好親善的城市。



高雄廣播電台雙語節目將於三月起播出，今（22）日上午由高雄市市長韓國瑜親自主持開播記者會，高雄師範大學英語系主任李翠玉攜同英語系教師團隊歐司迪教授及陳貞伶教授共同出席。韓市長表示，英語是未來競爭力的關鍵，雙語教育刻不容緩，韓市長特別感謝高雄在地大學願意分享資源，與社區教育做結合，韓市長會後與高雄師範大學英語系教師團隊相見歡，特別感謝高師大提供專業協助。



本雙語節目將以高雄及在地文化為主題，結合時事議題，為市民提供英語與多國文化浸潤的情境，高雄師範大學校長吳連賞委請英語系李翠玉主任邀集教師、學生、海外學生等組成團隊，吳校長表示藉由此次廣播英語節目進行社區服務，鼓勵市民學習英語，擴大視野，是高雄師範大學發揮大學社會責任的具體表現與作為。吳校長誠摯邀請市民朋友收聽高雄廣播電台與高雄師範大學英語系團隊合作的週週精彩節目。請大家鎖定每周三、周四、周五11:00~11:30高雄廣播電台FM94.3頻網，廣播節目內容扣緊英語介紹高雄在地特色/景點/時事等，每週針對不同主題寓教於樂之英語廣播節目，大家空中見！



