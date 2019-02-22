特金二會　學者：越南具有象徵意義

中評社香港2月22日電／越南學者瞿志利表示，越南是走過戰爭、擱置過去、融入國際社會且不斷向前發展的典範國家，對將在河內舉行的美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩第2次峰會具有很大的象徵意義。



“民智報”新聞網站今天報道，越南社會科學翰林院美洲研究所所長瞿志利（Cu Chi Loi）受訪時，做了以上表示。



中央社援引報道，瞿志利表示，越南是立場中立的國家，與美國和朝鮮都有外交關係。但是，最重要的是美國和朝鮮都覺得越南符合自己理想。越南經濟社會發展模式被視為朝鮮可以借鏡的典範，特朗普政府也呼籲朝鮮考慮走向越南繁榮之路。



瞿志利表示，越南與朝鮮都歷經對美戰爭，越南目前在與美國關係取得良好進展。越南可視為走過戰爭、擱置過去、開放融入國際社會且不斷向前發展整個過程的象徵，是美國與朝鮮應考慮參考與採用的典範模式。



此外，越南最近不斷展現能夠舉辦多項重要國際活動的能力，因此成為舉行特朗普和金正恩這次峰會的最適合地點。



瞿志利表示，越南被選為特金二會地點，顯示越南國際地位日益提高，越南對國際事務扮演重要作用以及做出負責任的積極貢獻，彰顯越南所走之路是正確的。這也是良好機會，讓越南推廣國家形象、和平、安全與政治穩定的環境以及不斷融入國際社會的活躍經濟體。