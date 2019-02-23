中評現場：民建聯發布今年兩會建議提案

民建聯召開記者會發布今年兩會的建議和提案（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月23日電(記者 郭至君 金裕超）2月22日上午，民建聯部分全國人大代表和政協委員出席記者會，發布他們將於今年三月出席兩會期間就多項推動兩地合作與國家發展的議題提出的建議和提案，民建聯主席李慧琼表示，兩會將於3月舉行，對民建聯內有全國人大代表和政協委員感到榮幸，有關代表亦會就多項推動兩地合作與國家發展的議題提出6項建議，共24個提案。內容涉及醫療安老、營商環境、生活就業、環境保護、大灣區建設、跨境交通多個方面。



建議和提案詳細如下：



一)推動醫療安老發展



1.加強推動我國智慧醫療發展

盡快制訂全面及完善的“智慧醫療”政策發展藍圖及統一的規範標準，並優化相關法規，突破行政壁壘，推動跨單位及政府部門的合作，讓醫療數據在各個醫療單位之間互聯互通、共建共享。政府亦應研究提供更多財政資源，包括成立行業基金，以及稅務優惠等，以協助推動發展“智慧醫療”。



2.合辦更多醫療機構

推動香港以及其他國家地區優質的醫院與更多內地主要城市合作建設合營醫院，採用港式或其他優質模式管理，由內地與香港及其他國家地區的醫療專家組成團隊。短期而言，可先在最多香港居民聚居的大灣區城市如中山、珠海、廣州等地興建港式醫院。亦應研究共同成立採用優質管理的合辦診所，把合辦服務範疇從住院服務擴展至普通門診、專科門診及日間醫療程序服務等。並建議內地省市優質醫院和香港兩間大學成立聯合醫學院，以共同培養優質的醫護人才，並成為兩地交流的平台。



3.擴大長者醫療券的應用範圍

將香港醫療券的適用範圍擴展至內地主要醫院及診所，讓更多長者受惠。初期可在廣東省先行先試，在省內優質醫院內使用香港長者醫療券。並將長者醫療券的應用範圍擴大至內地主要省市的住院服務及日間手術程序等。

