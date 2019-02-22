中日青年討論會在東京舉行

（圖片來源：人民網） 中評社北京2月22日電／21日上午，由日本科學協會主辦、笹川杯學生實行委員會協辦，日本財團贊助的“中日青年討論會”在東京舉行。中日學生圍繞“少子化現象我們可以做的事情”這一主題進行了討論和交流。



日本科學協會會長大島美惠子在致辭中表示，希望通過年輕人之間面對面的交流，增進相互了解，結下深厚的友誼。相信通過中日兩國青年人的共同努力，中日關係將會越來越好。



訪日團團長北京大學日本語學部岳遠坤教授在致辭中表示，此次討論會中日雙方的學生都積極的表達了自己的觀點，希望中方的學生通過討論會能學習到日本對待老齡化社會問題的一些解決對策。相信中日的青年學生能發揮自己的力量為中日及整個亞洲作出更多的貢獻。



日本財團理事長尾形武壽在致辭中表示，中日兩國青年面對面通過討論會的形式進行交流，各自發表觀點，加深了相互的理解，希望今後也能將這種形式持續下去。



北京外國語大學學生胡楠告訴人民網記者，在與日本青年人的交談中感受到了他們對中國的熱情，通過討論會能和他們結交成朋友，感到很高興，她也會把日本年輕人的這種熱情傳達給國內的年輕人，希望以後能多舉辦這類活動，促進中日兩國青年人之間的交流。



參加本次討論會的35名中方學生均來自笹川杯全國大學日本知識大賽，笹川杯作文大賽，感知日本作文大賽及笹川杯日本研究論文大賽中優秀獲獎者，日方參加的學生響應笹川杯學生實行委員會號召，此次共有50名來自各大知名大學的學生積極報名參加，探討會共分為7個小組，就少子化現象的原因及解決對策進行了交流。



討論會後各組分別派中日雙方代表進行發表，他們認為中日兩國少子化現象的共通原因是女性雇傭及孩子的撫養問題，政府應該更多的聽取年輕人的意見，中日雙方也應加強交流，互相吸取經驗，兩國的青年人表示要為促進中日友好發揮更多的正能量。此次青年訪日團一行19日抵達東京，然後訪問沖繩、滋賀、京都等地，計劃於26日離開日本。



（來源：人民網）