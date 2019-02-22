北京22日至24日啟動空氣重污染橙色預警

中評社北京2月22日電／北京市生態環境局21日下午發布稱，22日0時至24日24時將啟動“空氣重污染橙色預警”，相關機動車限行措施自23日0時起實施，請市民做好健康防護。



國家大氣污染防治攻關聯合中心發布稱，根據中國環境監測總站、中國氣象局國家氣象中心及各省級環境監測部門聯合會商結果，受不利氣象條件影響叠加元宵節煙花爆竹燃放、節後企業復工複產等因素，20日至24日，京津冀及周邊地區和汾渭平原正出現一次區域性中至重度污染過程，個別城市將達到“6級嚴重污染”級別，影響範圍包括京津冀中南部、河南大部、山東西部，以及汾渭平原城市。



空氣重污染橙色預警期間，北京全市停止室外建築工地噴塗粉刷、護坡噴漿、建築拆除、切割、土石方等施工作業，列入橙色預警期間停產限產名單的工業企業實施停產限產措施，禁止燃放煙花爆竹和露天燒烤，建議中小學幼兒園停止戶外活動。



此外，自23日0時起，在實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施基礎上，國一、國二排放標準輕型汽油車（含駕校教練車），建築垃圾、渣土、砂石運輸車輛禁止上路行駛，在常規作業基礎上，對重點道路每日增加1次及以上清掃保潔作業。



在強制性減排措施中，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物減排比例在橙色預警期間達到減排20%，揮發性有機物減排比例在橙色預警期間達到15%。



（來源：新華網）