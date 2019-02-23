社評：沙特王儲東方行　凸顯中東格局之變

中評社香港2月23日電（評論員 樂國平）近日，沙特王儲穆罕默德展開東方之旅，先後到訪巴基斯坦、印度和中國，這次訪問受到國際矚目，顯示出中東合縱連橫的深刻變化。



沙特自海灣戰爭後成為美國的鐵杆盟友，但兩國關係近期發生了微妙變化。意識形態方面，特朗普對伊斯蘭世界的歧視態度、美國放任以色列對巴勒斯坦的打壓等等，讓美沙兩國的分歧擴大。現實層面，美國對中東石油依賴減少、特朗普希望從中東撤軍、以及美國無意捲入沙特發動的對也門戰爭等，更令美沙關係遭遇嚴峻考驗。



沙特王儲穆罕默德的施政行為亦是撼動美沙關係的重要變量。在其治下，發生了異見記者卡舒吉在沙特駐土耳其領館失蹤事件，外界大多認為是沙特當局殺害了該記者，而案件發生地土耳其亦利用此事分化美沙關係。加之穆罕默德王儲上台後，在沙特進行了雷厲風行、而又頗具爭議的反腐與社會改革，被一些西方人貼上了獨裁的標簽。當前，儘管美國政府選擇繼續力挺穆罕默德的統治地位，但西方社會對該王儲的負面評價比較盛行。因此，以穆罕默德為首的沙特政府需要發展同西方國家之外的其他外交關係。



穆罕默德王儲此次訪問的三個國家，都是亞洲大國，都擁有較強的軍事力量和核武力量，並且和美國都有著恩怨波瀾。巴基斯坦表面上還維持著與美國的盟友關係，但雙方齟齬不斷，巴目前陷入經濟危機，美國和西方社會漠然置之，巴國亟需其他國家的援手。印度是美國希望拉攏的大國，但印依然是俄羅斯的友邦，在很多國際問題上同俄態度接近，不會倒向美國。中國更是美國最主要的競爭者，和美國進行著“貿易戰”較量。沙特王儲訪問這三個國家，可見是在未雨綢繆，一旦和美國關係嚴重惡化，可以依靠這三個國家的支持同美國較量。



除了美國因素外，伊朗也是沙特小心提防的對象。遜尼派與什葉派在中東陷入全面對抗，加上美國煽風點火，沙特目前把伊朗當作首要敵人。沙特攻打也門胡塞武裝，以及沙特和卡塔爾、黎巴嫩外交關係緊張等，多少都是沙特、伊朗矛盾的反映。沙特在也門戰場打得並不順利，需要更多外部援助，巴基斯坦作為人口大國和擁核國家，如果能為沙特在也門戰爭提供幫助，可能會大幅提升沙特相對於伊朗的戰略優勢，因此沙特和巴基斯坦借這次訪問各取所需，沙特對巴給予經濟援助，巴基斯坦對沙特提供軍事加持，雙方皆大歡喜。但是，巴基斯坦將會以多大程度捲入沙特與伊朗的衝突，將會考驗巴國內的穩定，以及巴基斯坦同中國等國的關係，目前來看，巴基斯坦不會完全聽命於沙特。

