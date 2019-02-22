媒體問藍委2020初選制　僅一人贊成五五比

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／中國國民黨2020初選制度爭議不斷，黨主席吳敦義日前提出將原本黨員民調配比調整成五五比，媒體訪問33名國民黨“立委”。結果顯示，僅“立委”廖國棟1人支持五五比，5人贊成維持現有制度七三比，7人支持全民調，6名“立委”傾向“尊重黨中央”，2名“立委”認為“七三比和全民調都可以接受”，剩餘12名不表態“立委”當中，江啟臣、蔣萬安、林德福認為藍營“應以勝選為考量”。



台媒《放言》以“五五比、七三比、全民調三項哪一種適合作為提名辦法”為題，在19日至22日期間, 致電給國民黨全體33名“立委”做意向調查。



調查指出，贊同五比五的“立委”僅廖國棟一人



至於認為應按照既有七三比黨規行事的有“立委”費鴻泰、鄭天財、林奕華、孔文吉和一名不具名“立委”共5人。



此外支持全民調的“立委”分別是王育敏、呂玉玲、柯志恩、林為洲、許毓仁、許淑華、陳宜民7人。



無論七三制或五五制，“立委”童惠珍、顏寬恆均樂觀其成。



另外，“立委”徐志榮、馬文君、吳志揚、蔣乃辛、賴士葆、沈智慧6位“立委”表示對三種方式“沒有意見”。



至於對此議題“不表態”的12名“立委”分別是王金平、江啟臣、蔣萬安、李彥秀、曾銘宗、陳學聖、林德福、羅明才、陳超明以及剩餘3名“立委”，其中王金平、江啟臣、蔣萬安尊重黨中央。



另外，值得注意的是，3名不表態“立委”持特別意見。分別是“立委”陳學聖表示，要不全民調，至少七比三，不要選舉前改變議章，否則會引起很多後遺症；其次是“立委”陳超明建議全民調佔50%，25%是黨員投票，但有很多黨員都是人頭不能平等，因此剩餘25%要從縣長、“立法委員”、鄉鎮長、市縣議員、村長、代表等看法抽出來，最後則是一位不具名“立委”強調，民調、黨內投票都不要做，吳敦義、王金平、朱立倫這三個頭公開坐下來聊，不然到時候是韓國瑜當“總統”。