再傳捷報！高雄與平潭將有定期貨運直航

高雄市政府將於23日舉行“高雄-平潭貨運航線常態化記者會”。(中評社) 中評社高雄2月22日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜“貨出得去，高雄發大財”的競選政見又有新進展。繼1月舉行高雄至福建平潭海上貨運直航首航後，明天上午9點將於高雄市政府鳳山行政中心宣布高雄－平潭貨運航線常態化，未來將每兩週常態運行，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至，把高雄農漁產品直送大陸各港灣。



高雄－平潭貨運航線常態化記者會將於23日上午在高雄市政府舉行，由高雄市副市長葉匡時主持。



高雄市府表示，高雄市政府攜手平潭嵐台企業與企業家聯合會及華岡集團三方於高雄市政府舉辦“高雄－平潭貨運航線常態化記者會”，象徵高雄農漁特產如魔毯般的常態快速航班直接進入平潭港口，徹底實踐“貨出得去，高雄發大財”。



韓國瑜1月19日主持高雄平潭首航記者會時就說，產品早上出去，晚上就到，就像是阿拉丁1001夜中的魔毯，想去哪裡就去哪裡。



1月19日當天首航有500噸，新台幣2200萬元的農漁產品，本次再加碼預估有745噸，逾3400多萬元的農漁產品，較上次成長5成。



該首航透過台北快輪直送大陸，9小時就可運抵福建平潭，較以往需時2至3天大幅縮短，得確保產品新鮮度。