陳盛：我們不能自稱是中國人　不是很恐怖？

陳盛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月23日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部智庫召集人、無黨籍桃園前“國大代表”陳盛接受中評社訪問表示，台灣的社會能量是非常大，好比慈濟、佛光會等宗教行善，跟台灣的政治上表現是不相襯，從政者應該是牧羊人，四年或八年執政幫忙看守羊群，不是加入瘋狂搶食，這不是很可悲嗎？而且自己內部在打壓，製造恐怖氛圍，我們不能舉“國旗”，我們不能稱自己是中國人，不是很恐怖嗎？



陳盛，美國紐奧良大學政治學博士，擔任過台灣世新大學、文化大學、靜宜大學兼任副教授，以新黨身分當選第三屆“國大代表”，2000年及2004年接受親民黨主席宋楚瑜邀請，負責幕後民調數字分析。國民黨吳志揚當選桃園縣長，延攬擔任縣府研考會主委，吳任期結束也離開縣府，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛成立地方智庫，陳盛扮演重要角色。



中評社問，2020大選初選提名，國民黨有四個太陽在爭取，不過高雄市長韓國瑜民調最高，國民黨是否有機會重返執政？



陳盛表示，目前看起來，民進黨是蔡英文繼續拼連任，或許賴清德還在觀望，將來會有什麼大的變數？他認為，只有波折不會有風浪。



對於國民黨主席吳敦義、國民黨前主席朱立倫，以及前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平，加上馬英九這四個太陽，光初選辦法都還在爭論，陳盛坦言，這種情況會讓人民覺得對國民黨不放心。



他告訴中評社，國民黨應該是健康的政黨，會被認為不健康？在於凡是“唯權力是從”，老百姓期待誰能告訴我們台灣要怎麼走？台灣需要什麼？看看這四大天王，都是在逐鹿中原，角逐這個權力，看不出或告訴我們到底要往哪裡走？這比喬初選、擺不定，還讓人擔心。



對於無黨籍前行政院長張善政也表態參選2020，陳盛認為也是同樣問題，沒有告訴我們，要往哪裡走。張善政主張推動“數位國家”發展？但是要講數位台灣的“故事”，不是一直“數位”、“數位”，還有兩岸政策是什麼？也要清楚說明白。



陳盛舉張善政為例，他宣布參選2020媒體並沒有大肆報導，youtube網站點讚率很低。張善政是好人，出來選，樂觀其成，但如何處理兩岸關係、教育、經濟？對照韓國瑜喊“貨出去、人進來、高雄發大財”，這就是經濟，教育是雙語，韓國瑜的主張就是“有料”。試想，選“總統”居然沒有料，這不是很可怕嗎？



被問到，王金平選2020提出“漢魂台魄”看法？



陳盛表示，王的“漢魄台魂”，一般人聽得懂內容是什麼嗎？就好比蔡英文喊：“我們需要團結”，要團結在我的指揮底下，團結在人家別人底下？不要，這才是最該擔心。



他告訴中評社，台灣的社會的能量是非常大，好比慈濟、佛光會，還有很多非常好的偏鄉老師，這股社會能力非常大，但與政治上的表現是不相襯。



陳盛分析，過去的從政者只是在玩弄權力，忘記自身應應該扮演牧羊者的角色，執政四年或八年，只是一個幫忙看守羊群的牧羊者，結果執政之後表現是什麼？

瘋狂搶食權力與利益，不覺得很可悲的？這樣的政治表現，與台灣良善的社會現象，其實蠻不相稱。



被問到韓國瑜的角色？特別是國民黨2020重返執政，他應該扮演何種角色比較恰當？



陳盛解釋，韓國瑜有他的想法，不適合做什麼評論，只有一句話：“期待他能成功”，也就是好好落實他的政見，畢竟他會遇到困難。



他說，“韓國瑜現象”其實反映了，在選舉的那種場合，每人高舉“國旗”，這件事情就已經讓人感動，為什麼選舉時居然沒有“國旗”？在很多場合，居然不是旗海飄揚，是什麼原因？那就是有一股勢力打壓“中華民國”，原來自己內部在打壓，製造恐怖氛圍，我們不能舉“國旗”，我們不能稱自己是中國人，不是很恐怖嗎？



被問到2020大選，柯文哲的角色？



陳盛分析，柯文哲人氣很旺，反映是台灣老百姓對兩個政黨的失望，但是說“韓國瑜在北部支持度比較高，柯文哲在南部支持度比較高”，這種說法其實有待商榷。