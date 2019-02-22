中共中央政治局召開會議　討論政府工作報告

中評社北京2月22日電／中共中央政治局2月22日召開會議，討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於2018年中央巡視工作領導小組重點工作情況報告》、《關於中央脫貧攻堅專項巡視情況的綜合報告》和《黨政領導幹部考核工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。



新華社報道，會議認為，過去一年，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，完成全年經濟社會發展主要目標任務，決勝全面建成小康社會取得新的重大進展。



會議強調，今年是新中國成立70週年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。面對新形勢新任務新挑戰，做好政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統籌推進“五位一體”總體佈局，協調推進“四個全面”戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，加快建設現代化經濟體系，繼續打好三大攻堅戰，著力激發微觀主體活力，創新和完善宏觀調控，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟運行在合理區間，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振市場信心，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70週年。



會議指出，實現今年經濟社會發展目標任務，要統籌實施好宏觀政策、結構性政策、社會政策，落實好積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策。要著力優化營商環境，培育壯大新動能，促進形成強大國內市場，推進脫貧攻堅和鄉村振興，促進區域協調發展，加強污染防治和生態文明建設，深化重點領域改革，推動全方位對外開放，更好保障和改善民生。要加強政府自身建設，堅決反對一切形式主義、官僚主義，崇尚實幹，埋頭苦幹，努力幹出無愧於時代和人民的新業績。

