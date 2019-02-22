初選黨員投票比重　國民黨：絕不會因人設事

中評社台北2月22日電／國民黨主席吳敦義今天表示，“總統”初選一定會有黨員投票，比重下週公布。國民黨發言人歐陽龍說，黨中央絕對不會因人設事，會盡快公布初選方式。國民黨中常委曾文培說，5成黨員投票、5成民調選出人選算是合理。



吳敦義日前拋出，“總統”大選黨內提名初選有人建議以5成黨員投票、5成民調選出人選，今天又說，初選一定會有黨員投票，不可能只有全民意調查，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布。



對於“徵召”是否為假議題，吳敦義表示，徵召不是假議題，但要非常慎重、鄭重，不能隨便徵召，涉及當事人是否有意願、是否有較高的當選機率，這都要考慮。任何政黨提名都希望提名的人可以是最強、最沒有後遺症、最沒有風險、最有機會當選，這些是最基本條件。



中央社報道，國民黨發言人歐陽龍表示，會盡快對外公布初選方式，請大家不要做過多的揣測，黨中央絕對不會因人設事。他說，自台灣“總統”直選以來，過去國民黨從未有過多組人馬競爭，請大家給國民黨一點時間。



國民黨組發會主委李哲華表示，按照現有的國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，就是由7成民調、3成黨員投票決定人選。過去“總統”提名是由黨代表投票產生，2000年敗選後，黨部改造委員會建議，把“總統”提名辦法納入民調，黨員投票、民調的比重各為50%，而到前“總統”馬英九競選前，才改成現在的規定，沿用至今。



國民黨中常委曾文培告訴中央社記者，黨員投票是一定要有，但全民調或全黨員投票都太過極端，他認為以5成黨員投票、5成民調選出人選算是合理，可以兼顧黨員跟外界的聲音，且過去國民黨也有推行過。



吳敦義提出會請智庫及學者研究“總統”提名人初選的黨員投票及民意調查比重，前“立法院長”王金平今天出席工商團體春節聯誼會被媒體問及這是否有為吳敦義量身打造的疑慮，王金平僅簡短回應：“這我不清楚。”



王金平日前表態認為，黨內徵召是假議題，他今天也向媒體表示，黨訂有選舉辦法，現在第一階段都還沒實行，“目前狀況看起來是假議題”。對於吳敦義表示徵召不是假議題，他說，每個人認定不同。



吳敦義日前拋出全黨員投票的想法，支持全民調、人在訪美途中的前新北市長朱立倫回應說，國民黨不要只在內部玩，要讓民眾感到革新。