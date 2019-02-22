藍委答嘴鼓　蘇：若開戰有支掃帚也要拿起來

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月22日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌22日下午在“立法院”院會和中國國民黨“立委”賴士葆為兩岸議題爭辯，兩人妙語如珠令人“噴飯”。賴稱陸委會叫“陸擋會”，蘇與陳明通是“黑白無常”；嘲諷蘇“內閣”“上山打老共、下山打包子就是韓國瑜”；賴還指民進黨把台灣推向戰爭，萬一戰爭要不要衝第一線？蘇妙回“如果有支掃帚也要拿起來！”



“立法院”院會22日下午對蘇貞昌進行施政總質詢，賴士葆是最後一位上台質詢，兩人一對壘就互別苗頭。蘇貞昌先要賴士葆保重沙啞的“嗓子”，賴回說“嗓子”和蘇差不多，“二哥不必笑大哥”。賴接著和蘇“約法三章” ，要求他質詢時蘇不要“打岔”，蘇不必急著回答，他會留時間給蘇回應。



賴士葆說，蘇貞昌最近“火力全開、嗄嗄叫”，蘇最近三次講說要學邱吉爾，還說當年德國納粹在歐洲四處侵略，張伯倫和希特勒簽完慕尼黑協定後，下飛機搖著一紙和平協議津津得意，最後卻換得希特勒發動戰爭，最後領導英國人民努力對抗贏得戰爭的是邱吉爾。



賴士葆嘲諷蘇貞昌和陳明通兩人是“黑白無常”，嘲諷蘇“內閣”是“上山打老共、下山打包子就是韓國瑜”，要把台灣帶上戰爭。如果兩岸真的打起來，蘇貞昌要不要扛衝鋒槍衝第一線？



蘇貞昌回答，如果有什麼，什麼都拿起來，就像當年英國的民眾說“如果有掃帚也要拿起來絕不投降。” “打老共”是國民黨打的，國民黨是被老共打敗，民進黨不曾打老共，民進黨都愛和平，所以將來也是國民黨打老共，台灣人不是嚇大的。



賴士葆問，兩岸明明不必對殺，但陳明通開始嚷說“和平協議是投降協議” ，你們不要和平協議而要戰爭協議，所以蘇貞昌說有掃帚也要拿著，當老共戰鬥直升機下來的時候，蘇貞昌是拿一枝掃帚去“對殺”，蘇貞昌、陳明通要把台灣推向戰爭邊緣，問題是台灣人為何要跟著你，難道台灣人命這麼賤？他代表台灣人絕不同意。



賴士葆批評，蘇貞昌自比邱吉爾，講一些鼓勵英國的士氣，但當時場景是“敦克爾克大撤退” ，台灣是要撤退到太平洋嗎？蘇貞昌應讀一讀歷史。



賴士葆後來問蔡英文民調一直起不來，蘇貞昌在“衝衝衝”，蘇會不會取而代之選2020？如果蔡英文找蘇選副“總統”？會不會欲拒還迎？



蘇貞昌回答不可能，絕對不可能，沒在想，免想，不會搭擋選副“總統”，一點都不會想選。賴士葆質疑蘇都在“衝衝衝，看起來愈來愈像要選”，蘇貞昌沉默不語。