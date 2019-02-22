昔手槍風波　葉國興任“國安會”副秘書長

蔡英文聘請扁時代的“新聞局長”葉國興擔任“國安會”副秘書長。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）“總統府”發言人黃重諺今天表示，鑑於美中經貿衝突、兩岸區域情勢以及社會快速變遷的挑戰與有效因應，蔡英文今日決定聘請前“行政院副院長”施俊吉、“國安會”副秘書長陳俊麟出任“國家安全會議”諮詢委員，曾在扁朝擔任過“新聞局長”的葉國興出任“國家安全會議”副秘書長。



葉國興1952年生，現年67歲，退出政壇已久。為美國紐約大學比較法學碩士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士。曾任“總統府國策顧問”、“國家安全會議”諮詢委員、“行政院秘書長”、“政務委員”、“新聞局長”、台糖公司董事長、台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員、政大國關中心助理研究。



葉國興與獨派關係密切，新聞局長任內曾在“立法院”總質詢時，對媒體比出類似“開槍”的手勢，引起軒然大波。



施俊吉歷任“行政院副院長”、“政務委員”、“金管會主委”與證交所董事長等職。今年一月才與時任“行政院長”的賴清德一起卸任。



陳俊麟曾任“行政院”研究發展考核委員會副主任委員，資訊工業策進會董事，台中縣縣政府機要秘書，民進黨民調中心主任，民進黨選舉對策委員會副執行長，民進黨青年部主任，民進黨主席特助。與蔡英文關係密切。











