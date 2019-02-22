安徽省原副省長周春雨案一審宣判

中評社北京2月22日電／新華社報道，山東省濟南市中級人民法院22日公開宣判安徽省人民政府原副省長周春雨受賄、隱瞞境外存款、濫用職權、內幕交易案，對被告人周春雨以受賄罪判處有期徒刑十年，並處罰金人民幣一百萬元；以隱瞞境外存款罪判處有期徒刑一年；以濫用職權罪判處有期徒刑五年；以內幕交易罪判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣三億六千萬元，決定執行有期徒刑二十年，並處罰金人民幣三億六千一百萬元。對周春雨受賄、內幕交易犯罪所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。周春雨當庭表示服從判決，不上訴。



經審理查明，1996年至2017年春節前，被告人周春雨利用擔任中共安徽省委辦公廳秘書，安徽省財政廳副廳長，安徽省馬鞍山市副市長、市長，安徽省蚌埠市市長，中共蚌埠市委書記等職務上的便利，為有關單位在企業收購、項目推進等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受相關單位負責人給予的財物，折合人民幣共計1365萬餘元；周春雨在擔任中共蚌埠市委書記期間，違反國家規定，對陸續存放於境外銀行的美元412萬餘元隱瞞不報；其在擔任蚌埠市市長期間，徇私舞弊，違反規定，決定向有關公司返還土地出讓金6.65億餘元，給國家和人民利益造成重大損失；周春雨還利用擔任馬鞍山市市長、中共蚌埠市委書記的職務便利，在獲悉多家上市公司的相關內幕信息後，作為知情人員，在內幕信息敏感期內買入相關上市公司的股票，累計成交金額人民幣2.71億餘元，非法獲利人民幣3.59億餘元。



濟南市中級人民法院認為，被告人周春雨的行為構成受賄罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪、內幕交易罪，應依法數罪並罰。鋻於周春雨到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚不掌握的受賄及濫用職權事實，其受賄及濫用職權犯罪構成自首；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



人大代表、政協委員、媒體記者和社會各界群眾共計100餘人旁聽了宣判。