調查組公佈“凱奇萊案”卷宗丟失問題調查結果

中評社北京2月22日電／2月22日，中央政法委牽頭，中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部參加的聯合調查組，根據各部門依據各自法定職責開展的調查工作，公佈了最高人民法院二審審理的陜西榆林凱奇萊能源投資有限公司訴西安地質礦產勘查開發院合作勘查合同糾紛案（以下簡稱“凱奇萊案”）卷宗丟失，山西王見剛與王永安、嵐縣大源採礦廠侵犯出資人權益糾紛案（以下簡稱“山西王見剛與王永安糾紛案”）等問題的調查結果。



新華社報道，聯合調查組查明，所謂“卷宗丟失”係最高法院民一庭助理審判員王林清本人故意所為。王林清因工作中對單位產生不滿而竊取相關案卷材料。對於網傳王林清自述視頻中反映最高法院二審的“凱奇萊案”問題，聯合調查組經審查認定，最高法院終審判決將案涉合同性質認定為合作勘查合同並認定合同有效是正確的，認定西安地質礦產勘查開發院違約並判令其承擔違約責任並無不當，判決駁回凱奇萊公司要求轉讓探礦權等其他訴訟請求是正確的；最高法院鋻於凱奇萊公司堅持其繼續履行的訴訟請求不變，而作出繼續履行合同的判決，有相關法律依據。最高法院領導根據有關法律和規定，對凱奇萊案這類重大複雜案件加強了審判管理和監督。對於王林清視頻反映的另一起案件——“山西王見剛與王永安糾紛案”，聯合調查組經審查認定，最高法院二審判決對雙方合同性質和效力的認定正確，但在經營利潤的認定和計算上存在瑕疵。聯合調查組調查發現，最高法院監察局原副局級監察專員閆長林涉嫌接受當事人請托，通過打招呼等方式過問山西王見剛與王永安糾紛案，但不存在對王林清“打擊報復”問題。聯合調查組已經將調查中發現的王林清涉嫌非法獲取、故意洩露國家秘密犯罪線索移交公安機關立案偵查，將閆長林涉嫌違規過問案件違紀違法問題移交紀檢監察機關立案審查調查。聯合調查組同時指出，最高法院存在內部管理不規範、保密制度落實不到位等問題，並責成最高法院進行認真整改。



“凱奇萊案”卷宗丟失問題



經聯合調查組調查，網上反映的“凱奇萊案”二審卷宗丟失，實為王林清利用工作之便竊取相關材料。



王林清在“凱奇萊案”當事人趙發琦於2011年上訴到最高法院後，擔任該案二審合議庭的承辦人。2014年，王林清因與他人違反規定，私自以最高法院某直屬單位名義舉辦培訓班並私分辦班利潤被單位紀律處分；2016年11月參評“全國十大傑出青年法學家”時，又因此前在幹部檔案審核中，被査出多處塗改個人檔案受到誡勉的組織處理而未被推薦，由此對單位有積怨。2016年11月25日傍晚，最高法院民一庭庭長程某某要求王林清加班起草“凱奇萊案”二審法律文書，遭王林清拒絕，程某某告知王林清如不願意加班就讓別人承辦。王林清認為在案件收尾期將其調整出合議庭，對此十分不滿，加上前期積怨，遂產生藏匿案卷材料、給單位製造麻煩的想法。據調查，王林清於當晚23時許來到辦公室，將該案臨時裝訂的副卷拆散，把全部正卷和拆散的部分副卷材料帶回家中。王林清向調查組講述，其拿走案卷材料時進行了挑選，將單位不能複製或者沒有備份的都留在了辦公室文件櫃中。王林清後來在視頻中提到的4份在新的二審案卷中出現的文件，包括案件流程表、是否申請回避確認單、閱卷筆錄、輿情報告等，均來自當時留在辦公室的材料。

