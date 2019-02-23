吳斯懷：政治人物無知與民粹才是台海真危機

吳斯懷認為，政治人物的無知與民粹才是台海真正的危機。（中評社資料照） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）“行政院長”蘇貞昌在“立法院”備詢時談到兩岸開戰台灣能守幾天的問題時，引用二戰時邱吉爾說的話“戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降”。退役陸軍中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷22日發布新聞稿批評蘇，不思考兩岸和平發展的長治久安之道，卻輕率對大陸喊“戰”，完全不了解戰爭可能為國家、社會、人民帶來災難性的後果，政治人物的無知與民粹才是台海真正的危機。



吳斯懷表示，蘇貞昌的言論有幾個謬誤，一、當時英國在法國戰場失利，從敦克爾克大撤退，因為德國納粹只有征服殺戮，不談和平，所以邱吉爾只能呼籲全民以戰止戰。為了激勵民心士氣，發表這篇以〈我們將戰鬥到底〉為名的著名演說。



二、下面幾個問題請教蘇貞昌，台灣已經與大陸宣戰了嗎？還是已經吃了敗仗，準備戰到最後一兵一卒？或是已經面臨要不要投降的嚴峻狀況了嗎？



三 、目前大陸雖一再聲稱，不放棄對台使用武力，但只是指名在對付外國勢力介入和“台獨”，並沒有展現非要對台武統的意志，政府有必要急著宣布戰、戰、戰，絕不投降嗎？



吳斯懷說，蘇貞昌作為“行政院長”不思考兩岸和平發展的長治久安之道，卻輕率對大陸喊“戰”，完全不懂“國家”戰略，不了解戰爭可能為“國家”、社會、人民帶來災難性的後果，鼓動人民“戰海上、戰海灘、戰街道”，一下子將兩岸關係拉升到戰爭層次，政治人物的無知與民粹與才是台海真正的危機。



吳斯懷也提到，前一陣子，台灣名嘴談起兩岸開戰，對共軍冷嘲熱諷、對美軍極盡吹捧、對“國軍”戰力夜郎自大。言論之狂妄、無知，讓瞭解“國家”戰略的人憂心，“國家”命運只能任由無知政客與民粹操弄嗎？



吳斯懷強調，要“國軍”守幾天不是問題，“國軍”是為捍衛“中華民國”而戰，不是為“台獨”而戰，台灣同胞們希望的結果是什麼？是要死守台灣，寸土必爭，戰到最後一兵一卒，全民一起抗敵嗎？最後要請問台灣人民準備好戰爭了嗎？支持“台獨”的人，準備為“獨立建國”犧牲生命嗎？