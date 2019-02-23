陳建銘：柯拜會李登輝容易取得本土派認同

陳建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲日前拜會李登輝，曾任台聯秘書長的無黨籍台北市議員陳建銘接受中評社訪問時表示，柯拜會李的用意是鞏固淺綠的支持度，因為柯、李兩人在兩岸論述上有異曲同工之妙，如“國、家”論述、統獨是假議題等，但李畢竟已卸任近20年，在政治上沒什麼影響力，較像是宣示性的效果，比較容易取得傳統本土派支持者的認同。



陳建銘曾為中國國民黨黨員，1996至2000年擔任第3屆“國大代表”，在2001年加入台灣團結聯盟後，選上第5屆“立法委員”、第10與第11屆台北市議員，及台灣團結聯盟秘書長。陳建銘過去在競選時，李登輝也經常站台輔選，陳在2018年不再披台聯黨戰袍，以無黨籍成功當選北市議員選舉。女兒陳思宇則以“柯家軍”身份投入台北市“立委”補選落敗，父女兩代與柯文哲關係都非常不錯。



柯文哲2月12日拜會高齡96歲的李登輝，陳建銘接受中評社訪問時表示，特別是本土派人士，每個想要競選大位的人通常都會拜會李登輝，恰巧蔡英文在春節期間也拜會過李，柯文哲拜會李登輝的動作也因此引起外界各種揣測。



陳建銘認為，柯文哲近期提出“我家在台灣”，“我國”是“中華民國”的“國、家”論述，其實與李登輝的主張有異曲同工之妙，例如李一再主張台灣本來是“主權獨立的國家”，“國號”叫做“中華民國”，而李也強調“統獨是假議題”，是政治人物為了延續自己的政治利益才有的論述，可見李、柯之間在兩岸關係上彼此有重合性。



陳建銘說，柯文哲所提的兩岸一家親，代表他認為兩岸之間要維持良性互動，畢竟多數人是同文同種的背景，兩岸間包括信仰、風俗習慣等都存有共通性，沒必要因為意識形態的問題造成人民對立、衝突，兩岸一家親是務實的說法，兩者本就是重合性的。



至於柯文哲拜會李登輝會有什麼政治效應？陳建銘指出，柯的支持者本來就是比較偏向李登輝的傳統支持者，也就是淺綠部分，而淺綠部分的務實、漸進，就是柯文哲與蔡英文、民進黨做出區隔的所在，“柯拜會李的用意就是鞏固淺綠支持度”，但蔡英文也在積極經營這一塊。



被問到李登輝在泛綠團體中的影響力？陳建銘認為，李已經卸任快20年了，影響力也是逐漸式微，在政治上沒什麼影響力，去拜會李比較像是宣示性的效果，代表李登輝並不排斥柯文哲，因此傳統本土派的支持者就比較容易取得認同，但能不能達到效果，還是得看柯後續實質的做法。