要戰2020？陳建銘透露：很多小黨聯繫柯

陳建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）針對近日傳出無黨籍台北市長柯文哲有意籌組政黨、政團的消息，無黨籍台北市議員陳建銘接受中評社訪問時表示，柯若有意競選2020，這是必要面對的課題，包括參選連署、“立法院”“立委”席次，及運用政黨補助金推動政策理念等，但目前柯還未表露出這個意圖。不過，據他側面了解，很多小的政黨都有在聯繫柯，包括親民黨、妙天禪師的“國會”政黨聯盟等。



陳建銘曾為中國國民黨黨員，並1996至2000年擔任第3屆“國大代表”，在2001年加入台灣團結聯盟後，選上第5屆“立法委員”、第10與第11屆台北市議員，及台灣團結聯盟秘書長。陳建銘在2018年不再披台聯黨戰袍，以無黨籍成功當選北市議員選舉。女兒陳思宇則以“柯家軍”身份投入台北市“立委”補選但落敗，父女兩代與柯文哲關係都非常不錯。



“柯文哲若有想要競選2020，組黨或組政團是必要的課題，但現在柯還未表露出這個意圖。”陳建銘接受中評社訪問時表示，最近外界揣測柯文哲打算籌組政團的消息不無道理，因為柯若想要參選2020，沒有政黨的背景，很多事情都沒辦法推動，首先是連署就得要180萬份，需要組織在全台各地推動。



陳建銘指出，參選必須考量到當選後政策的推動，也就是選票能不能化為實質推動政策的力量，這部分必須在“立法院”有自己的“立委”，否則勢必成為跛腳“總統”。若要推動不分區“立委”的前提，是必須要推出10位區域“立委”參選人，後續才能依據政黨或政團的得票率分配不分區“立委”席次。而這10個區域“立委”參選人的保證金就要新台幣300萬元，後續還要競選經費，沒有政黨很難推動。



陳建銘說，最重要的是2020選舉結束後的政黨補助金，這些補助金可作為後續政策推動的資源，因此柯文哲若有意參選2020，這些都是未來一定要面對的問題。最後則與2020較無關，也就是柯文哲的第二任市長任期4年結束後，柯是不是還有政治上的意圖，去推動他的相關理念落實等，這些都需要政黨的背景才能推動。



被問到柯文哲近期有組政黨或政團的動作嗎？陳建銘強調，他說過了，柯文哲若有要選2020的話，就必須面對這些問題，事實上根據他側面的了解，其實很多小的政黨都有在想辦法聯繫柯文哲，包括親民黨、妙天禪師的“國會”政黨聯盟等。