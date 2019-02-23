原住民正妹活力四射　盧秀燕參一角

原住民正妹活力無限，台中市長盧秀燕換上原住民服飾來參一角。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月23日電（記者 林谷隆）2019全台原住民族運動會將於3月23至25日在台中市登場，22日在台中市政府舉行會前記者會，台中市長盧秀燕親自穿上原住民服飾，還在亞運金牌女將郭婞淳的指導下，體驗舉重的樂趣。當盧獨自挺舉時，直呼“真的好重！”，她期盼藉由運動賽事凝聚原住民族情感，傳承保留原住民傳統技藝與文化精華，也邀請大家來台中觀賽作客。



全台原住民族運動會記者會由台灣體育大學原住民舞蹈團開場，舞者將現代街舞、跑酷等元素，結合在原住民舞蹈中，整段舞蹈跑跑跳跳，令人看了目不轉睛，台中市長盧秀燕更是全場的給予熱烈掌聲。



盧秀燕表示，我們期望透過原住民特色運動賽事，將原住民傳統技藝與文化精華傳承保留、凝聚情感，鼓勵新世代勇者接棒，歡迎全台各地愛好運動、原民文化的各方好友，一齊來為選手們加油，同時暢遊台中、感受台中的魅力。



盧秀燕致詞後，就神秘消失在會場，再度現身時，已經換上原住民服飾，身邊還有兩位大會代言人，包括在雅加達亞運摘金的郭婞淳是來自台東的阿美族舉重之光；家住台中的陳傑，也是來自阿美族的跨欄好手，也曾在世大運為台灣奪牌。



盧秀燕介紹兩個代言人出場後，郭婞淳邀請盧體驗舉重的樂趣，郭先舉起來，再邀請盧接手，等到盧獨自挺舉時，直呼“真的好重！”此話一出笑翻全場。