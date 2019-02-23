中評關注：工商團體說亮話　蔡英文危機？

蔡英文出席工商團體春節聯誼活動。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）蔡英文一連三年都出席工商團體春節聯誼會，今年代表工商團體致詞的工業協進會理事長蔡圖晉話講的很明白，認為蔡政府與工商團體溝通感受不到溫度，許多政策的立場與看法不一致，讓工商團體無所適從，等於是直接在蔡英文面前“打臉”了。一向最敏感的工商團體、企業界大老闆們，話講的算重，可能也感受到蔡2020選情危險，對蔡政府沒這麼客氣。



蔡英文連續第三年出席工商團體的春節聯誼活動，過去工商團體多是挺國民黨，但蔡政府上台，這些企業界的大老闆們，話也講得比較客氣，就算不支持民進黨的企業，但蔡英文執政下，也只能互相尊重。而蔡英文連續三年都出席春節活動，也可以觀察到蔡企圖拉攏企業界的支持。



但蔡政府上台後，兩岸關係陷入僵局，企業家們為了賺錢，當然不希望兩岸關係不好，現在如果有機會換個政府執政，能夠打破兩岸僵局，相信這些企業大老們當然非常樂意。



22日的工商團體春節聯誼活動上，最響亮的兩句話“台灣聚寶，貨暢其流”，但現在是台灣聚寶，卻不見得能暢其流。而這兩個字跟高雄市長韓國瑜的“貨賣得出去，人進得來，高雄發大財”似乎相呼應，工商團體們是否已經透露出2020大選會支持哪一方了。