福建省高院出台新規促進兩岸經濟文化交流

中評社北京2月22日電／新華社報道，記者從福建省高院22日召開的新聞發佈會上獲悉，該院近日制定了《關於進一步發揮司法職能 促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，從全面發揮台胞權益保護職能、切實維護台胞平等訴訟權利、積極完善台胞訴訟服務機制、支持鼓勵台胞有序參與司法等4個方面出台59項措施，發揮司法在促進兩岸經濟文化交流方面的積極作用。



針對台胞台企普遍關心的同等待遇落實、勞動就業權利、知識產權保護、投資權益保護等問題，福建省高院通過14條具體措施，明確平等、全面、依法保護台胞權益。



新規積極回應台胞台企司法需求，明確依法保障台灣同胞在訴訟活動中與大陸同胞訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等，並充分考慮海峽兩岸風俗習慣差異等，提出了切實維護台胞平等訴訟權利的17條具體舉措，對包括台胞參加訴訟提供身份證明、授權委託、申請緩減免交訴訟費用、申請司法救助、提供法律援助、送達司法文書等一系列事項做出規定。



新規支持鼓勵台胞有序參與司法，提出積極探索吸納台胞擔任司法輔助人員及其他工作人員、聘請台胞擔任人民法院聯絡員和人民法院監督員、完善台胞擔任人民陪審員工作機制、聘請台胞擔任審判技術諮詢專家和鑒定專家、推進兩岸法學界人士交流交往、推動建設兩岸法學人才學習實踐交流基地等。



新規明確提出，福建各級法院要積極完善台胞訴訟服務機制，包括健全專業化涉台審判組織，全省法院設立專門審理涉台案件的審判庭、合議庭或審判團隊，實行涉台專業審判全覆蓋；健全涉台案件及時立案、及時審結、及時執行保障機制，涉台案件較多的地方設立服務台灣同胞單一立案窗口；為台灣同胞提供網絡等遠程立案服務，根據台灣同胞、台資企業的特殊需要，提供預約立案、開庭等訴訟服務，推進“最多跑一次”和跨域訴訟服務等。



福建省高級人民法院副院長謝開紅介紹，多年來，福建各級法院充分發揮司法職能，保障台灣同胞分享大陸發展機遇，維護台胞合法權益，在大陸地區率先設立涉台司法事務辦公室、涉台審判庭、涉台法庭和邀請台胞擔任特邀調解員、人民陪審員，探索創建台胞權益保障法官工作室、涉台社區矯正基地以及創新完善涉台糾紛多元化解機制等。