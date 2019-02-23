快評：何必如此害怕人民參與兩岸發展建言？

中評社快評/大陸領導人習近平年初在紀念《告台灣同胞書》發表40周年重要講話中提出，探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。習強調，“一國兩制”的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉；“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情；并鄭重倡議，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。



大陸的前述呼籲和倡議在台灣引起極大的反響，盡管台灣執政當局和民進黨持反對、扭曲和批駁的立場，台灣社會對一國兩制也有相當的陳見，但是，還是在台灣民間社會引起不少積極反應，一些政黨、團體、社會意見領袖和專家學者，以及一般民眾，都表現出探討“一國兩制”台灣方案興趣和意愿，積極發表意見，甚至表態將組團與大陸交流、對話、協商。



台灣民間會的積極反應，引起台灣執政者的緊張與害怕，并設法加以阻止，比如恐嚇稱台灣各界人士如果到大陸參加民主協商，將違反“兩岸人民關係條例”，以及點名威脅新黨主席郁慕明“不要以身試罰”等。



我們認為，正如習近平所說，“兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。和平統一，是平等協商、共議統一。”未來統一方式和相關的制度性安排，事關廣大台灣民眾的切身利益，當然要有台灣各界人士的廣泛參與，聽取各方的意見和建議。民主協商是推動兩岸關係和平發展的正確方向，符合兩岸民意和時代潮流。因此，無論是政黨、團體還是個人，積極參與相關的溝通、交流和協商，以各種方式提出政策建言，都應該得到鼓勵和支持，台灣執政當局何必如此害怕人民參與兩岸和平發展建言？

