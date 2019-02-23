“網紅”車厘子成消費升級樣本

中評社北京2月23日電／你實現“車厘子自由”了嗎？最近，這個扎心的問題火爆網絡平台。不少網友把無所顧忌地消費高端水果的能力稱之為“車厘子自由”。



不論在一線城市還是小縣城，不論在商超水果店還是電商平台，車厘子近期刷足了存在感，成為開年以來的頭牌水果。儘管價格動輒百元一斤，但車厘子還是從高端進口超市走上了更多尋常人家的餐桌，也成為消費升級的典型樣本。



新發地商戶一天賣1萬箱



“最近是智利車厘子銷售尾季，我們總算輕鬆一些了！”在新發地市場翠鮮緣冷庫，北京宏萬通商貿有限公司副總經理郭金彪正忙著清點貨品，近100平方米的冷庫裡，700多箱車厘子堆成了一人多高的“小山”。“春節前後幾天是最忙的時候，這庫房滿得都沒地兒落腳！”他說。



在新發地，宏萬通商貿有限公司是最大的車厘子商戶，每天都能賣出1萬多箱車厘子，是盒馬鮮生、物美、果多美等商超的供貨商，占據北京車厘子市場近三成的銷量。郭金彪從事水果進口行業十多年了，因為這幾年車厘子熱銷，他每年都在智利待上兩個月談合作。“智利的車厘子九成都賣到中國了，當地果農今年都樂開了花！”他透露了個內情：雖然一場冰雹讓智利車厘子減產了一成，但澆不滅地球另一端中國消費者的購買熱情，智利當地的車厘子種植面積和經銷公司連年增加。



其實，從大品類來看，車厘子就是櫻桃，按照產地不同，又分為美國車厘子、新澳車厘子、智利車厘子等。郭金彪認為，智利車厘子賣得最好得益於它的上市時期——中國春節前後，正好是國內水果的稀缺季，國人辦年貨的巨大需求讓車厘子占盡了“天時”。智利車厘子還實現了零關稅，相對親民的價格讓智利車厘子更受歡迎，夏天上市的美國和加拿大車厘子則受到了國產大櫻桃的衝擊。



記者近日隨機走訪了北京朝陽區的多家商超，車厘子都被擺在了水果區醒目的位置，有工作人員說“經常賣斷貨”。“車厘子是我們賣得最好的果品。”百果園工作人員說，臘月廿八至正月初八這11天車厘子銷售額達8000多萬元，對比2018年增長超過50%。



價高車厘子更受青睞



今年春節，從工作地北京回安徽蕪湖過年的劉泊寧發現，走親訪友時，幾乎家家戶戶都用車厘子來招待客人，相比之下，往年熱門的砂糖橘、蘋果、橙子受到冷落。“車厘子顔值高，容易清洗也不用削皮，味道接受程度高。”她有時還從生鮮電商平台下單購買車厘子：“適合社交場景，招待客人也有面兒。”



郭金彪是山西忻州人，讓他感到驚訝的是，越來越多的老家客戶春節前也來找他提貨。幾年前，車厘子在忻州超市裡兩三天賣不出一箱，今年一天就能賣四五十箱。郭金彪說，華北東北地區三四線城市的客戶今年車厘子的進貨量也明顯增加了，他分析，隨著冷鏈物流的發展，車厘子銷售範圍也在擴大，正如幾年前走紅的牛油果和奇異果一樣，車厘子熱銷正在逐步蔓延到三四線城市。



值得一提的是，多家平台提供的銷售數據都顯示，今年人們願意為更高品質的車厘子買單。



在新發地，L（普通果）和XL（中果）的車厘子，正被價格更高的J（較大果）、JJ（大果）等果型搶去了“風頭”；天天果園提供的數據顯示，去年購買J與JJJ（特大果）級別用戶的數量比例為4：1，今年卻出現了1：3.5的大反轉。



京東商城的業務人員也留意到了這個現象。相較2018年同期，消費者更偏愛價格和級別適中的JJ級車厘子，今年，不同級別車厘子在京東上銷量相對平均，價格和級別最高的JJJ級車厘子最受消費者青睞，銷量占比高達近40%。“人們的消費更趨高品質，‘買點好的’成為普遍的購買心理。”這位負責人說。



“從車厘子目前的銷售量來看，它基本已經成為日常消費水果，但還不是高頻消費的水果。”百果園工作人員說。多位生鮮電商行業從業者認為，對於車厘子這樣的進口水果來說，進口成本高、冷鏈運輸成本高、貨損率高的問題仍然需要解決。



“車厘子自由”販賣焦慮



春節前，《26歲，月薪一萬，吃不起車厘子》的文章頻頻刷屏。對此，有網友評論稱，車厘子只是一種水果，並非剛需，買不買主要取決於個人消費心態，沒必要如此渲染焦慮心理。



記者注意到，目前不少商超和電商平台的車厘子已經售罄，最後一批次的車厘子價格居高不下：在京客隆萬柳店，一小盒200克的JJ級智利車厘子賣39.8元，百果園蘇州街地鐵站的J級250克車厘子價格高達51.9元，京東網上銷量最高的JJJ級2.5千克禮盒賣400元。



“一直都不便宜，但女兒愛吃，時不時會買點，每次來半斤一斤的，也不算太奢吧？”年輕媽媽白女士說。



智利車厘子熱銷僅僅是進口水果逐漸普及的縮影，泰國榴蓮、秘魯藍莓、新西蘭奇異果、墨西哥牛油果……更多海外特色水果正成為消費者餐桌上的常客。農業農村部公布的相關數據顯示，2018年中國水果進口額增速高達34.5%，且首次出現出口小於進口的逆差。



郭金彪說，隨著產量增加和品種的豐富，車厘子價格或將穩中有降，不同消費人群完全可以根據自己的經濟能力選擇不同的品種，實現能力範圍內的“車厘子自由”。



（來源：北京日報）