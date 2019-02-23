從嚴整治農村山寨食品

中評社北京2月23日電／近期，有媒體走訪了一些農村集市，發現“粵力粵”“澳利粵”“溜遛梅”“興旺小人酥”等傍名牌的“山寨”貨隨處可見。“山寨”貨像“打不死的小強”，依然在農村頻刷存在感。



“山寨食品”侵入農村，媒體早有曝光，其質量也令人堪憂，甚至危害身體健康。媒體曾報道過，有的核桃飲料沒核桃，是用食品添加劑和香精勾兌而成；一瓶杏仁香精可勾兌出8000罐飲料。姑且不提營養和味道，其對人體健康的危害不容小覷。尤其對於處在成長期的孩子們，這些“山寨”飲料就是潛伏在身邊的“隱形殺手”。



“山寨食品”之所以在某些農村地區仍有市場，首先在於其成本低、利潤高，一些生產者經銷商便鋌而走險；其次是存在監管不力問題，有些農村地區成為監管空白地帶；三是“山寨食品”的外包裝、字體、字形等都與正品高度相似，偏遠鄉村的農民稍不注意就很難分清兩者的差別。此外，維權成本高也在一定程度上助長了“山寨食品”在農村泛濫。



遏制各種“山寨食品”泛濫，相關部門要加大宣傳力度，讓廣大村民知曉真假及危害，增強農村居民消費意識，提高抵制“山寨食品”的主動性。同時，監管不缺位，處罰要嚴厲，必須加強對農村市場的監管力度，對出現的“山寨”等假冒偽劣產品依法銷毀。尤其是有關部門要加大市場巡查力度，不定期到各地農村市場檢查，一旦發現“山寨食品”，發現一起嚴懲一起，並順藤摸瓜，查找源頭，斬斷其背後的黑色利益鏈。



（來源：經濟日報）