高雄農漁產品直送大陸　平潭貨航來了

高雄市政府、平潭嵐台企業與企業家聯合會及華岡集團三方今天共同舉辦“高雄－平潭貨運航線常態記者會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）因應近期高雄農漁產品等外銷搶搶滾，高雄市政府攜手平潭嵐台企業與企業家聯合會及華岡集團三方今天在鳳山行政中心共同舉辦“高雄－平潭貨運航線常態記者會”，象徵著高雄農漁特產搭著如魔毯般的常態快速航班直接進入平潭港口，徹底實踐“貨出得去，高雄發大財”。



這場“高雄－平潭貨運航線常態記者會”有高雄市政府副市長葉匡時、海洋局局長趙紹廉、農業局局長吳芳銘、平潭嵐台企業與企業家聯合會執行會長陳曉蓁、華岡集團董事長洪清潭、航務代理部總經理王仁杰、高雄市市農會理事長蕭漢俊、總幹事楊東杰、台灣區遠洋魷漁船魚類輸出業同業公會理事長雷祖綱、總幹事李唐輝等人出席。



高雄─平潭第繼1月19日首航有500噸、新台幣2，200萬的農漁產，本次再加碼預估有745噸、超過新台幣3，400多萬的農漁產，較上次成長5成。因應近期高雄農漁產品等外銷搶搶滾，高雄─平潭航班將改為固定航線，每兩週常態運行，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至，讓人期待未來高雄的農漁產品，可直達中國大陸各個港灣。