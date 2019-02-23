中評社北京2月23日電／《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布，北京全面推進服務業擴大開放綜合試點，境外抗癌新藥註冊加快審批……近期，又一波擴大開放舉措的密集出台，正攪活神州大地改革發展的一池春水。



以開放促改革是我國經濟社會不斷發展的重要法寶。40年櫛風沐雨，中國正邁向實現高質量發展新征程。向內看，改革開放進入到“船到中流浪更急，人到半山路更陡”的階段；向外看，世界面臨百年未有之大變局。只有牢牢把握戰略機遇期的新內涵，努力從危中尋機、化危為機，推動由商品和要素流動型開放向制度型開放轉變，以更高水平開放促改革發展，才能抓住機遇，掌握主動。



以更高水平開放促改革發展，才能推動我國現代化建設不斷取得新成就。改革開放40年勵精圖治，中國已成長為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國，國民生產總值如今已超過90萬億元，人均GDP接近1萬美元……邁向新征程，中國更沒有理由關上開放的大門，必將以更加開放的條件實現更高質量的發展。



以更高水平開放促改革發展，才能不斷增強人民幸福感、推動經濟邁向高質量發展。改革開放源於對人民需要的深刻洞察。從“吃得飽”到“吃得好”，從“買得到”到“買得起”，百姓生活水平的提高正在召喚更豐富多元的產品和服務。大幅下調化妝品、智能馬桶蓋等消費品進口關稅，取消包括抗癌藥在內的28項藥品進口關稅，放寬外資在金融、製造業等領域的准入門檻……以開放促改革促發展，倒逼相關行業的競爭和提升，正是以滿足人民對美好生活的向往為出發點和落腳點。



以更高水平開放促改革發展，才能在與世界互利共贏中為全球化注入更多正能量。面對逆全球化思潮的蔓延，有的國家選擇了關上大門，中國卻高舉起開放的大旗，堅定站在了多邊貿易體制和自由貿易的一邊，跑出了改革開放加速度。2018年，進出口總額創歷史新高，吸引外資在全球實現逆勢增長，持續成為世界經濟增長最大的貢獻者……2018年，中國用實際行動證明了中國的發展是全球的利好，一個更加開放的中國，必將創造讓世界刮目相看的更大奇跡，與世界分享更多的發展機遇和合作經驗，為全球經濟注入新的東方活力。



開放無止境，接力不停息。迎著新的戰略機遇期，向著更高質量的發展，和全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的美好夢想，追夢無止境，腳步不停歇。



（來源：新華網）