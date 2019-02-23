日本電信詐騙嚴重　金額日均1億日元

新聞截圖 中評社北京2月23日電／隨著電信技術的發展，電信詐騙也隨之蔓延，日本也不例外。



據日本警察廳21日發布數據，2018年日本人因電信詐騙平均每天被騙大約1億日元，約合人民幣606萬元。



在日本，“特殊詐騙”是指借助電話、傳真、電子郵件等形式騙人匯款的行為，也就是我們所說的電信詐騙。



日本警察廳表示，2018年日本因“特殊詐騙”造成的經濟損失為356.8億日元，約合人民幣21.6億元，比2017年減少了大約38億日元。從數量上看，2018年日本共發生1.6萬多起“特殊詐騙”案件。雖然從全國範圍來看，案件數量有所下降，但首都東京及附近埼玉縣和神奈川縣卻出現了大幅增加。此外，統計還顯示，65歲以上老人占到了受害者總人數的78%。



2018年，共有2747名涉嫌電信詐騙的嫌疑人遭到警方逮捕或訊問，這一數字刷新了紀錄。其中未成年人754人，占到嫌疑人總數的27.4%。



此外，警方還發布了61處詐騙團夥經常作案的場所，包括出租房屋和寫字樓辦公室、汽車、卡拉OK包間等。警方認為，犯罪場所不斷變化意味著詐騙犯的騙術日益多樣化。



日本警察廳表示，將加大對電信詐騙犯罪團夥的打擊力度，與金融機構合作及時提醒老年人不要提取大筆存款，謹防上當受騙。此外，還將對無業青少年提供就學和就業援助等，以防止青少年參與詐騙犯罪。



（來源：央視新聞）