政策解讀·聚焦中央一號文件③

中評社北京2月23日電／小康不小康，關鍵在老鄉。習近平總書記指出，農業農村工作，說一千、道一萬，增加農民收入是關鍵。



山西曲沃縣北董鄉南林交村，大蒜種植大戶魏明忠臉上的笑容藏都藏不住。“年前，合作社1萬多斤黑蒜、2萬多箱小米醋泡蒜、100萬斤糖蒜銷售一空，280多萬元妥妥進了咱口袋。”



在南林交村，家家戶戶都種大蒜。可大蒜市場這兩年行情不穩，如何穩住蒜農收入？在縣裡產業資金扶持下，魏明忠引進設備，發展深加工。如今一頭蒜硬是賣出過去一斤蒜的價。“合作社和200名村民簽了訂單，高於市場價收購，村民們一畝地增收超過150元沒問題。”



腰包鼓起來的不只是魏明忠。國家統計局數據顯示，2018年我國農村居民人均可支配收入14617元，比上年名義增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。農村居民人均可支配收入增幅已連續9年高於城鎮居民，城鄉居民收入差距繼續縮小。



到2020年，實現農民人均收入比2010年翻一番，是對標全面建成小康社會“三農”領域必須要完成的硬任務之一。為了讓農民收入增長繼續保持好勢頭，中央一號文件作出全面部署。



提高農業供給質量



讓農民增加經營性收入



農民收入的四個組成部分，分別是經營性收入、工資性收入、轉移性收入及財產性收入。2018年農民人均經營性收入為5358元，比上年名義增長6.6%，貢獻僅次於工資性收入，仍是農民收入增長的重要渠道。



經營性收入主要來自種植、養殖。讓種養有效益、增收入，不僅要種得出、養得好，更要有市場、賣得好。但是，當前不少農產品身價不高，甚至有些品種出現賣難。問題主要出在供需錯配、產銷脫節。從需求側看，人們的消費不斷升級，對於綠色、優質農產品的需求日益增長；從供給側看，大路貨、“原字號”產品卻依然是主流。



農業供給側結構性改革一個重要目標就是增加農民收入。中央一號文件提出，圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”深化農業供給側結構性改革。要下足綉花功夫，切實把農業供給側結構性改革往深裡做、往細裡做，提高農業供給質量。



調整優化農業結構要緊盯市場。中央一號文件提出大力發展緊缺和綠色優質農產品生產。要鞏固玉米結構調整成果，適當調減低質低效區水稻種植，加強油料生產，積極發展果菜茶、食用菌、雜糧雜豆、薯類、中藥材、特色養殖、林特花卉苗木等。要加快發展鄉村特色產業，立足鄉村獨有的資源、生態和文化優勢，宜糧則糧、宜果則果、宜牧則牧，將鄉村的資源禀賦優勢轉化為產業優勢，創響一批“土字號”“鄉字號”特色品牌，推動形成“一村一品”“一縣一業”鄉村產業格局。與此同時，健全特色農產品質量標準體系，強化農產品地理標誌和商標保護。讓特色產業發展轉化為農民實打實的增收。



挖掘農村就業潛力



讓農民工資性收入再上台階



工資性收入5996元，在2018年農民人均可支配收入構成中居首。農村一二三產業融合發展帶動就地就近就業、返鄉創業創新成為農民工資性收入增長的重要途徑。



中央一號文件著眼穩就業、促增收，強調支持鄉村產業發展壯大，進一步挖掘農村就業潛力，為農民提供更多就近就業機會。



從二產看，中央一號文件提出大力發展現代農產品加工業。以“糧頭食尾”“農頭工尾”為抓手，支持主產區依托縣域形成農產品加工產業集群，盡可能把產業鏈留在縣域，改變農村賣原料、城市搞加工的格局，讓農民更多分享產業增值收益。