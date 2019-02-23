報廢機動車回收新規將出台

中評社北京2月23日電／日前召開的國務院常務會議審議通過了《報廢機動車回收管理辦法（修訂草案）》（以下簡稱《辦法》）。記者從國新辦22日的政策例行吹風會上獲悉，商務部將會同有關部門制定出台實施細則和技術規範，促進報廢機動車回收活動規範進行。



據介紹，這次重點修改五方面內容：一是落實綠色發展理念，加強報廢回收行業環境保護。新《辦法》要求企業在存儲場地、設備設施、拆解操作規範等方面符合環境保護要求。二是適應循環經濟需要，允許將報廢機動車“五大總成”出售給再製造企業。三是完善資質認定制度，簡化辦事程序。新的《辦法》不再實行特種行業管理，按照“先照後證”要求，企業依法取得營業執照後，再申請獲取回收資質。四是創新管理方式，加強事中事後監管。推行網上申請、網上受理。建立和完善以“雙隨機、一公開”為重點的日常監督檢查制度，加強部門協同合作監管。五是調整適應《道路交通安全法》等法律法規。新《辦法》不再調整道路交通安全方面有關的行為，但就報廢機動車回收程序、違法拼裝機動車、買賣報廢機動車拼裝車的法律責任，與道路交通安全法作了有機銜接。



“這次修訂的《辦法》，著眼於解決報廢機動車回收行業存在的深層次的體制性、機制性問題。”商務部副部長王炳南說，將重點圍繞回收拆解環境污染、機動車零部件再製造的法律障礙、監管力度、民間投資進入壁壘四個問題進行解決。





《 人民日報 》（ 2019年02月23日 02 版）

