調整海保機構、舉辦國際會議　日本什麼算盤

圖片來源網絡 中評社北京2月23日電／據日本《朝日新聞》報道，日本海上保安廳將於今夏成立負責與各國海上保安機構進行合作的專門科，這意味著日本海保廳在開展國際協調和對外交流時有了正式機構。



安保問題拉幫結派



據了解，此前這一負責國際協調的職責由海保廳的國際危機管理官兼任。改革後，新機構將設在海保廳本廳總務部內，由“海上保安國際合作推進官”等24名人員組成，負責人將由新設的課長級國際戰略官擔任。



日本將海上安保問題國際化的行動由來已久。自2000年起，日本就以打擊海盜保護海上生命線為由，開始與越南、菲律賓等東南亞國家開展聯合訓練，進行人才交流並提供巡邏船。



到2004年，日本海保廳開始與東南亞國家互派工作人員進行研修，並進行小規模聯合訓練。2015年，日本募集東南亞各國海上安保機構人員舉辦第一期“海上保安政策課程”，宣稱要將日本打造成安保人才培養的國際基地。



2018年7月，日本海保廳長官岩並秀一在就職記者會時稱，“如今很難僅以一國之力維持海上安全、治安的時代，希望與各國聯手合作”。



2017年9月，34個國家海上保安機構負責人參加的首屆國際會議於東京舉行，日本將其視為構建海上安保多邊框架、拓展日本海洋理念的重要平台。據媒體報道，日本海保廳還計劃於2019年底舉辦海上保安機構負責人的第二屆國際會議。