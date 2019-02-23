六尺巷恢復與修繕項目開工

中評社北京2月23日電／人民網安徽頻道從安徽省桐城市獲悉，六尺巷恢復與修繕項目正式開工。



今天上午，桐城市六尺巷片區恢復與修繕PPP項目開工，項目建設內容有六尺巷、張府、吳府、宰相府遺存、勺園以及吳越故居等，這些建築曾是桐城古城標誌性建築之一。該項目占地80畝，總建築面積20948平方米，預計總投資6億元。



市委書記劉中漢在開工儀式上表示：桐城市將把六尺巷片區恢復與修繕保護工程打造成精品工程、經典工程，建成景城一體的開放式5A景區。



桐城市（安慶市下轄縣級市）被譽為“桐城派故里、黃梅戲之鄉”。位於桐城市的六尺巷，得名於清朝張英家與其鄰居吳家兩家互相禮讓的典故。



據史料記載，清康熙年間，文華殿大學士、禮部尚書張英（1637—1708年）的桐城老家人，與鄰居吳家在宅基問題上發生爭執，兩家各不相讓，將官司打到縣衙。因雙方都是官位顯赫的名門望族，縣官不敢輕易了斷。



於是，張家人千里傳書給在京城的張英求援。收書後，這位當朝宰輔批詩一首寄回老家，便是這首流傳至今的打油詩：“一紙書來只為墻，讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。”



一見回信，張家人豁然開朗，將圍墻退讓了三尺。吳家見狀深受感動，也讓出三尺，形成了一個六尺寬的巷子。從此以後，這條六尺寬的巷子就以“六尺巷”之名聞名鄉裡，成為民間佳話。



近年來，六尺巷知名度持續走高，並先後湧現出黃梅戲舞台劇《大清名相》、歌曲《六尺巷》等以其為題材創作的文藝作品。安徽籍藝人趙薇還曾在2016年春晚獻唱《六尺巷》。



百餘米長的六尺巷逐漸成為桐城當地的文化旅遊熱點。2016年初，桐城市以六尺巷為核心制定了“三街一巷”的建設規劃，重點進行文物保護單位修繕、文化展館建設、物質文化遺產保護、公共開放空間建設，以及市政基礎配套設施建設。



據悉，六尺巷恢復與修繕項完成後，與桐城文廟、北大街、東大街、勝利街、南大街歷史文化街區以及千年古鎮孔城鎮景區相望，並形成有效連接，將集地標性文化建築、旅遊精品園區、和諧文化示範基地於一體，可承載學術研究、廉政文化教育、道德教育、旅遊接待、休閑娛樂等功能。



（來源：人民網－安徽頻道）