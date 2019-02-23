開學季校長寄語：選擇希望　擁有夢想

中評社北京2月23日電／開學了，各個學校又熱鬧了起來。2月20日、21日，記者走訪下沙多所學校發現，除了常規的開學典禮外，各校紛紛舉行特色活動迎接新學期。



雖然太陽還在繼續“流浪”，但大家對新學期的熱情和憧憬依舊。



下沙中學 校長講話是第一課，我們選擇希望



在下沙中學，校長講話往往被譽為學生的開學第一課。這個看似古老的方式，被下沙中學江志明校長演繹得非常接地氣。



今年的校長講話，他花兩天時間完成了2300字的稿子，字字飽含深情厚望。內容從寒假最火熱的電影《流浪地球》入手，並引用了電影裡的一句話——選擇希望。



他告訴學生，要帶著希望，走進新學期。



他和學生們分享了自己的夢想，老師們的夢想，他也希望學生們要有夢想。在實現夢想的途中，他發現學生們遇上了一個阻礙，那就是手機。



他坦言，寒假中，有家長打來電話求助，孩子整天玩手機，沉溺於手機，導致親情關係疏離。借著開學典禮，江校長勸告學生們，擺脫“手機控”、“電腦控”、“遊戲控”，不要讓手機和網絡奪走像鑽石一樣珍貴的想象力。



下沙二小 開學典禮是猜謎大會，孩子們玩嗨了



下沙二小把傳統的廟會搬上了開學典禮，形式還挺多樣的。



當天，學校體育館裡掛滿了一張張同學們在寒假裡寫好的謎語，這是廟會形式之一的“千聯萬謎慶正月”活動。



猜謎語不僅好玩有趣，還增長見識。學校安排五年級各班推薦3名參賽選手進行現場猜謎語。謎面是四年級的同學準備的。猜謎開始後，台上氣氛緊張極了，只見有些同學眉頭緊鎖，苦思冥想；有些同學則左顧右盼，竊竊私語；還有些同學胸有成竹，自信滿滿。出謎語的同學還會時不時給一些提示，台下的同學們按捺不住大聲呼喊自己的答案。每當遇到與動物有關的謎語時，一年級的小朋友最開心，因為這是他們最拿手的。



德育處洪老師幫台上的選手計算分數。最終，15道題目，503、504、505班的選手們答對最多。他們每人獲得了一個北沙書院專屬的紀念碗，希望今後在學習生活中也能收獲滿滿。



景苑小學 理解手足情，懂得感恩和擔當



新學期第一天，景苑小學舉行了以“春意盎然展新顔，手足攜手征新程”為主題的開學第一課活動。主要通過手足隊課，幫助隊員們認識手足、理解手足、踐行手足，激發隊員的內生力，提升隊員的品德素養。



低段學生通過觀看《六只小老鼠》等手足繪本故事，理解什麼是手足情，怎麼和同伴手足處理好關係，做個受歡迎的手足。



中高段學生則觀看《虎兄虎弟》、《哥哥和妹妹》等視頻，懂得手足之間要學會奉獻，懂得感恩，敢於擔當。



隊課學習後，學生們還對照學校“臻美少年”的評比細則，認真制定本學期的計劃，堅守一份手足情，期許一份新希望。



文清小學 “紅包雨”下起來，新學期繼續加油



文海實驗集團文清校區的小朋友們真是幸福，一大早，他們就被一陣陣“紅包雨”砸暈了。



“我有5角！”“我有2元！”“哇！我有10元。”歡呼聲此起彼伏。



拿到紅包的孩子們，兩只小眼睛眯得像月牙兒，白嫩的臉上露出了開心的紅暈。



其實這不是真的人民幣，而是學校特製的“文清幣”，平時學習中表現好的學生，老師也會獎勵文清幣。集合一定數量的文清幣後，學生可以到文清超市“購買”學習用品。



下沙一小 體能測試做起來，好體魄助力學習



開學報到第一天，下沙一小的學生們進行了“運動小達人”體能測試活動。項目包括身高、體重、視力、一分鐘跳繩、座位體前屈、仰臥起坐。



本次測試，老師們精心布置場地，提前規劃。為了讓數據更加科學，學校還提前與下沙社區醫院聯繫，讓專業醫生來幫忙測視力、身高和體重。體能測試後，按照國家標準對兒童體能進行評估。今後，學校將豐富體育遊戲的內容和種類，為呵護孩子們的健康助力。



“擁有健康的體魄，才能有更多的經歷投入到學習中。新學期希望學生們繼續運動起來。”體育老師錢老師說。



（來源：錢江晚報）